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文革55周年 左派紀念活動「被取消」

中國新聞組／北京17日電

中國左派團體日前聲稱要在北京舉行「紀念無產階級文化大革命55周年」的活動，但據了解，相關活動已經在北京官方施壓下取消。

據港媒報導，55年前的5月16日，中共中央政治局通過「516通知」，文化大革命正式開始。北京紅博會、實踐共產主義網、烏有之鄉、毛澤東思想旗幟網、毛澤東研究院、主人公網、北京紅歌會等多個左派團體，日前預告將於16日下午1時半在北京的紅塔禮堂或官園禮堂舉行「紀念無產階級文化大革命55周年」。不過，相關負責人當天下午回覆記者詢問時表示「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊，今晚會搞個騰訊的線上會議」，被問及是否官方施壓而取消，他稱「無所謂」。

報導稱，中國左派團體14日也曾舉行「李進黨史地位座談會」，紀念文革核心人物江青。當天是江青自殺死亡30周年，網上流傳的照片顯示，中共領袖毛澤東和江青的女兒李訥疑似參加。江青是毛澤東夫人，又名李進，文革後被指為「四人幫」之首，以「反革命罪」入獄，保外就醫期間於1991年5月14日自殺身亡。

報導指，新版《中國共產黨簡史》維持中共歷史決議，指文革不是任何意義上的革命或社會進步。「它是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓」。

北京 中國 中共

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