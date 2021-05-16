中國學生因父親身分被拒美簽 華春瑩：破壞兩國交往

一名計畫赴美留學的中國學生因其父親是中國警察而被美國使館簽證處拒簽。(本報資料照片)

一名計畫赴美留學的中國 學生因其父親是中國警察而被美國 使館簽證處拒簽，但美國駐華使館否認了這個說法。中國外交部發言人華春瑩 日前在記者會上批評說，「人為破壞中美兩國正常人員交往」、「這不利於中美兩國關係健康正常發展」，引起中國網友熱議。

自由亞洲電台報導，按照經手此事的一家留學公司的說法，美國簽證官在給這個學生的拒簽便條中說，「這是鑑於美國國務卿的指示，停止向中國的移民局、國安部、公安部等現役人員及其配偶和子女發放簽證。」該公司說，這個學生的父親是一個低級別的公安人員。

報導說，美國駐北京大使館沒有就美國這項政策對該報發表任何評論。但是，中國外交部發言人華春瑩在記者會上批評說，「這是一個很好的例子」，證明美國出於政治原因，「人為破壞中美兩國正常人員交往」、「這不利於中美兩國關係健康正常發展」。

華春瑩還表示，依照美方的邏輯，「中方是不是應該拒絕向美國有關部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」

美國拒絕中國公安部子女赴美留學簽證激起網友熱議，尤其在華春瑩表態後反應更熱烈。

報導指出，對此，網友大多反應很冷，又似乎很高興。不少反應是，既然中美關係如此對立，為什麼還要去美國？黨員、幹部應該更愛國，為什麼要跑美國？

報導指說，從反應看，大多似乎並不埋怨美國，因為幾年來中美關係已經是這樣一個格局，越來越壞了，怪美國有什麼用？矛頭似乎掉轉，對外交部發言人說「不利於中美關係正常發展」表示不解，「都已經不往來了，誰破壞兩國人員往來？」

另據美國之音報導，中國威脅要對美國記者進行進一步的報復。中國外交部發言人華春瑩14日在例行通報會上說：「如果美方堅持對中國媒體記者採取不講理的政治打壓措施，中方將不得不正式採取對等反制。」她說，「接下來怎麼做，取決於美方，球在美國政府一邊。」