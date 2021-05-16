我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

中國學生因父親身分被拒美簽 華春瑩：破壞兩國交往

中國新聞組／北京16日電
一名計畫赴美留學的中國學生因其父親是中國警察而被美國使館簽證處拒簽。(本報資料照片)
一名計畫赴美留學的中國學生因其父親是中國警察而被美國使館簽證處拒簽。(本報資料照片)

一名計畫赴美留學的中國學生因其父親是中國警察而被美國使館簽證處拒簽，但美國駐華使館否認了這個說法。中國外交部發言人華春瑩日前在記者會上批評說，「人為破壞中美兩國正常人員交往」、「這不利於中美兩國關係健康正常發展」，引起中國網友熱議。

自由亞洲電台報導，按照經手此事的一家留學公司的說法，美國簽證官在給這個學生的拒簽便條中說，「這是鑑於美國國務卿的指示，停止向中國的移民局、國安部、公安部等現役人員及其配偶和子女發放簽證。」該公司說，這個學生的父親是一個低級別的公安人員。

報導說，美國駐北京大使館沒有就美國這項政策對該報發表任何評論。但是，中國外交部發言人華春瑩在記者會上批評說，「這是一個很好的例子」，證明美國出於政治原因，「人為破壞中美兩國正常人員交往」、「這不利於中美兩國關係健康正常發展」。

華春瑩還表示，依照美方的邏輯，「中方是不是應該拒絕向美國有關部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」

美國拒絕中國公安部子女赴美留學簽證激起網友熱議，尤其在華春瑩表態後反應更熱烈。

報導指出，對此，網友大多反應很冷，又似乎很高興。不少反應是，既然中美關係如此對立，為什麼還要去美國？黨員、幹部應該更愛國，為什麼要跑美國？

報導指說，從反應看，大多似乎並不埋怨美國，因為幾年來中美關係已經是這樣一個格局，越來越壞了，怪美國有什麼用？矛頭似乎掉轉，對外交部發言人說「不利於中美關係正常發展」表示不解，「都已經不往來了，誰破壞兩國人員往來？」

另據美國之音報導，中國威脅要對美國記者進行進一步的報復。中國外交部發言人華春瑩14日在例行通報會上說：「如果美方堅持對中國媒體記者採取不講理的政治打壓措施，中方將不得不正式採取對等反制。」她說，「接下來怎麼做，取決於美方，球在美國政府一邊。」

美國 中國 華春瑩

上一則

4歲童確診 港7天零無源破功 不排除隱形傳播

下一則

中國本土疫情再起 找不到零號病人

延伸閱讀

美3億人囤26億疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

美3億人囤26億疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭
美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭
公安子女申請美簽被拒是真的 華春瑩批：政治原因

公安子女申請美簽被拒是真的 華春瑩批：政治原因
華春瑩回應新疆問題：兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山

華春瑩回應新疆問題：兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

2021-05-14 16:53
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

2021-05-14 10:00
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾