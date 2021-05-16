以巴衝突 王毅籲雙方停火 以「兩國方案」解決根本問題

中國 外交部長王毅 15日同巴基斯坦外長庫雷希通電話時，就當前以巴衝突闡明中方立場。王毅呼籲雙方停火，重申以「兩國方案」解決根本問題。

據中國外交部官方帳號消息，王毅表示，近日以巴衝突不斷升級，造成大量人員傷亡，令人痛心。中方有三點看法：

第一，局勢惡化的根源是巴勒斯坦問題長期未能得到公正解決。特別是近年來中東和平進程偏離原有軌道，聯合國 安理會決議沒有得到切實執行，尤其是巴勒斯坦獨立建國權利受到持續侵害，巴勒斯坦人民的困境進一步加深，導致巴以對立激化，衝突反覆上演。事實證明，巴勒斯坦問題一天得不到公正解決，巴以雙方和中東地區就無法實現真正的和平。

第二，當務之急是停火止暴，聯合國安理會有責任推動局勢盡快降溫。中方作為安理會輪值主席，已推動安理會兩次就以巴衝突舉行緊急磋商，並起草安理會主席新聞談話，引導安理會採取行動。但令人遺憾的是，安理會至今未能達成一致，美國採取的立場站在了國際正義的對立面。呼籲所有安理會成員國都要承擔起應盡責任，切實為維護地區和平與安全作出努力。

第三，解決巴勒斯坦問題根本出路在於落實「兩國方案」。中方16日將在安理會主持召開有關以巴衝突的公開辯論會，期待各方能就此發出一致聲音。中方認為，安理會應對「兩國方案」進行再確認，敦促巴以雙方盡快在「兩國方案」基礎上重啟和談。中方將繼續堅定支持巴勒斯坦人民爭取恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持通過政治對話公正解決當前的問題，堅定支持聯合國以及阿拉伯國家聯盟、伊斯蘭合作組織為此發揮建設性作用。

庫雷希表示，巴方贊同中方關於當前以巴衝突的立場，支持「兩國方案」，支持巴勒斯坦人民正義事業，主張推動巴以雙方通過對話談判解決問題。巴方高度讚賞中方在安理會內主持公道，願同中方加強溝通協調，找到推動停火止暴、促進局勢降溫的辦法。