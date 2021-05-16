習近平：用好紅色資源 把紅色江山世世代代傳下去

「求是」雜誌16日發表國家主席習近平文章「用好紅色資源，傳承好紅色基因，把紅色江山世世代代傳下去」。(新華社資料照片)

16日出版的第10期「求是」雜誌發表國家主席習近平的重要文章「用好紅色資源，傳承好紅色基因，把紅色江山世世代代傳下去」。該文章強調，加強革命傳統教育 、愛國主義教育、青少年思想道德教育，把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。

央視新聞報導，該文章強調，革命博物館 、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要把紅色資源作為堅定理想信念、加強黨性修養的生動教材，講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事，加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育，把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。

文章指出，「我每次到革命老區考察調研，都去瞻仰革命歷史紀念場所，就是要告誡全黨同志不能忘記紅色政權是怎麼來的、新中國 是怎麼來的、今天的幸福生活是怎麼來的，就是要宣示中國共產黨將始終高舉紅色的旗幟，堅定走中國特色社會主義道路，把先輩們開創的事業不斷推向前進。」

文章指出，一寸山河一寸血，一抔熱土一抔魂。新中國是無數革命先烈用鮮血和生命鑄就的。要深刻認識紅色政權來之不易，新中國來之不易，中國特色社會主義來之不易。「我們要向革命先烈表示崇高的敬意，我們永遠懷念他們、牢記他們，傳承好他們的紅色基因。事業發展永無止境，共產黨人的初心永遠不能改變。唯有不忘初心，方可告慰歷史、告慰先輩，方可贏得民心、贏得時代，方可善作善成、一往無前。」

文章指出，要在黨史學習教育中做到學史明理，明理是增信、崇德、力行的前提。要從黨的輝煌成就、艱辛歷程、歷史經驗、優良傳統中深刻領悟中國共產黨為什麼能、馬克思主義為什麼行、中國特色社會主義為什麼好等道理，弄清楚其中的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯。要運用紅色資源，教育引導廣大黨員、幹部堅定理想信仰，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。