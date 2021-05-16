法媒：中國辦黑客競賽打開iPhone竊看缺口 控制維族手機

法媒日前刊出一篇文章指出，北京政府懸賞20萬美元(約128.7萬人民幣)祕密組織了一次黑客(駭客)競賽，目的是如何打開iPhone手機 的竊看缺口，而這場競賽給了中國 安全部門可能藉此監控維吾爾族人的iPhone手機的機會，並取得了成效。目前中國官方尚未對這起文章的指控做出回應。

自由亞洲電台引述法國觀察家周刊網站刊出這篇題為中國如何竊看維吾爾族人的iPhone手機的文章稱，2018年11月，一名中國黑客成功地找到如何遠距離截獲iPhone手機信息的途徑。美國安全部門在數月前將這項信息通報給蘋果集團。美國麻省理工學院科技雜誌本月6日發表文章詳細介紹了上述過程，但並未揭開中國黑客是通過何種途徑打開缺口。

文中說，自2018年開始，中國的黑客就不再參加每年在加拿大溫哥華舉行的國際黑客比賽，很明顯，北京認為中國黑客的發現應為中國的安全部門所用。

北京從2018年開始舉辦名為天府杯的中國黑客大賽，一位黑客因為打破了iPhone的信息缺口獲得首次大獎，中國媒體把他的「內核漏洞（Chaos）」發現稱為「完美實現iPhone的遠程越獄」。兩個月後，蘋果集團悄悄地補上了這一漏洞。

報導說，在這兩個月期間，中國的安全部門已經有可能對所有iPhone手機，尤其是維吾爾人的手機進行監控。美國政府以及谷歌集團的研究顯示，中國黑客的上述發現為北京政府對維吾爾人的大規模監控提供了大量的援助。

另自由亞洲電台報導稱，流亡美國的維吾爾人坎比努爾．艾尼指控，她在中國的姊姊因做禮拜、讀「可蘭經」被判刑17年，多名親戚也身陷「再教育營」，至親也從2017年底失去聯絡。

為營救被關押在新疆「再教育營」的姊姊以及其他親戚，坎比努爾近年不斷公開發聲。她自稱這些動作觸動了中共當局的神經，例如有一天她收到來自弟弟微信帳號發來的訊息，要她刪除那些信息，否則就再也別想要見到姊姊。她表示無法驗證信息是否弟弟親發，但仍備感忐忑。