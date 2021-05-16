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新疆「露天監獄」?中國外交官反諷：慶祝朋友「越獄」成功

中國新聞組／北京16日電
中國駐黎巴嫩大使館領事部主任曹毅在其個人媒體帳號上反諷稱，為朋友慶祝「越獄」成功。(取材自推特)
中國駐黎巴嫩大使館領事部主任曹毅在其個人媒體帳號上反諷稱，為朋友慶祝「越獄」成功。(取材自推特)

中國官媒報導，日前美國政客們為了強行抹黑新疆，整出了新名詞「露天監獄」，不但讓網友捧腹，甚至中國外交官員都忍不住出來諷刺一番。另外，外交部副部長謝鋒14日表示，新疆維吾爾族人口翻番，世界上哪有這樣的種族滅絕？

觀察者網報導，美國務院國際宗教自由辦公室主任納達爾12日在新聞發布會上稱中國把在新疆設置的「職業教育和培訓中心」用來拘留維吾爾族和其他穆斯林，還聲稱，中國利用監控「基本上把整個地區變成了一個『露天監獄』」。

據報導，對此，中國駐黎巴嫩大使館領事部主任曹毅14日在其個人媒體帳號上轉發相關消息時，透露自己剛好有兩位新疆來的同事，其中有一位就是穆斯林。曹毅稱，「我們經常一起踢足球，為他們慶祝從『露天監獄』越獄成功」。此外，曹毅還在該帖文下留言補充稱，「我還踢了一個帽子戲法（三次進球）/笑臉/足球」。

據報導，隨後該貼文引起了網友對「曹氏幽默」的點讚，其中有網友打趣道，「突發：維吾爾族人逃離了露天監獄，還成了駐黎巴嫩大使館的外交官！」、「突發：中國駐黎巴嫩大使館出現了強迫勞動！」而該回應也獲得了曹毅的親自轉發。

報導說，另外還有網友就此事指出美國的虛偽，稱美國現在正在對發生在加薩地帶的事情充耳不聞，「這就是他們聲稱在關心穆斯林」。

另據中國外交部網站15日披露，中國外交部副部長謝鋒14日在陪同拉美和加勒比駐華使節團訪問新疆時受訪表示，新疆維吾爾族人口翻番，壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕？

謝鋒稱，種族滅絕在國際法中有明確定義，希特勒二戰時屠殺數百萬猶太人才是種族滅絕。中國政府做的是反暴恐、反分裂、去極端化。過去40年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高到72歲。人口翻番，壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕？

謝鋒說，事實不容歪曲，公道自在人心。近期，國際社會越來越多有良知的專家學者紛紛發聲撰文，揭露那些漏洞百出、根本站不住腳的謊話謠言。美西方在譴責中國時，卻對美墨邊境發生的悲劇置若罔聞，對中國的指控是一種極大的虛偽。

中國外交部副部長謝鋒14日表示，新疆維吾爾族人口翻番，世界上哪有這樣的種族滅絕？...
中國外交部副部長謝鋒14日表示，新疆維吾爾族人口翻番，世界上哪有這樣的種族滅絕？(取材自中國外交部網站)

中國 新疆 維吾爾

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