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美3億人囤26億疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

記者林汪靜／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（取材自中國外交部網站）
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（取材自中國外交部網站）

美國國務院發言人表示，譴責某些國家利用拯救生命的醫療援助推進自身狹隘政治議程，媒體解讀是指中國。中國外交部發言人華春瑩14日表示，「美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此」，並批評美國人口3.3億，卻搶購了約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

美國國務院發言人說：「我們譴責利用可供救命的醫療援助，來推動某些捐助國狹隘政治議程的利己行為。」

對此，華春瑩於14日主持的外交部例行記者會上表示，「看來美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此。」美方反覆表示致力於增強全球的民主價值觀，一會兒表示與誰站在一起，一會又表示與誰站在一起，但是不知道能不能請美方公布一下，到目前為止，美國已經給每個國家，包括其每個盟友提供了多少疫苗？」

華春瑩補充，美國人口3.3億，占世界總人口的4%，但搶購了約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的四分之一。正當世界各國想方設法獲得急需的疫苗時，上億的疫苗正閒置在美國倉庫裡。「美方官員還不斷強調，在疫苗分配問題上，應堅持美國第一，美國優先，並限制疫苗原物料的出口，「這就讓人想起杜甫的一句詩：『朱門酒肉臭，路有凍死骨。』」

中通社報導，國藥集團董事長劉敬楨13日於上海「走向世界的中國國藥新冠疫苗」研討會上表示，截至目前，國藥中生的新冠疫苗已獲得約80個國家和國際組織批准註冊上市和緊急使用，超過一百個國家提出明確需求，接種人群已覆蓋196個國別，成為全球使用最廣泛，使用效果最好的新冠疫苗。

劉敬楨說，國藥中生累計生產新冠滅活疫苗和成品超過4億劑。預計新冠疫苗全年產能將達到50億劑次，成為全球最大的新冠疫苗研發生產基地和最大的供應商。國藥的疫苗有望在孕婦中推廣，並將接種年齡段擴大到下至3至17歲。

疫苗 美國優先 國藥

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