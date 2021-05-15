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戴琪：美需新「法律工具」抗中 環時：竹籃打水一場空

中國新聞組／北京15日電
美國貿易代表戴琪。（路透）
美國貿易代表戴琪。（路透）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）13日表示，面對來自中國的高科技產業的反競爭威脅，美國需要新的「貿易法律工具」，她批評現行法律機制是在傷害出現後才作出反應，這是太被動的做法。

自由亞洲電台引述路透報導，戴琪在眾議院籌款委員會的聽證會上表示，現有的 「貿易法律工具」是在美國產業和公司已經受到非法價格傾銷、補貼或其他不公平競爭的傷害之後，才作出補救。

戴琪表示：「我真的希望強化貿易工具，需用以因應我們今日出現的問題。」她還說，美國許多貿易法律已是50、60年前實施的。

戴琪說，中國過去20年以來建立起龐大產能，本質保守的美國貿易法律已難以避免美國鋼鐵業受傷。她也提到，中國的五年計畫表明，中國準備在其他產業方面也做一樣的事。

她表示，美國需要的工具是要能預測將在哪裡受到同樣形式的傷害，以使我們能夠防範於未然，並盡快做出反應。

戴琪12日曾呼籲更新美國1962年頒布的232條款（Section 232）國安貿易法令，美國先前是依據這項法令對鋼鋁進口課徵關稅。她在13日的聽證會再次闡明，她期盼有工具來因應中國大規模補貼和國家推動的經濟體系。若法律頒布，有望為日後新關稅奠立基礎以保護更多美國產業，或作為談判籌碼。

中國的「中國製造2025」計畫主要針對十個戰略行業，包含航空航天、半導體和訊息技術、機器人、綠色能源和電動汽車、農業機械、製藥和先進材料。目前這些領域的領先者都是美國。

戴琪13日重申，拜登政府對中國貿易和侵犯人權議題採取強硬立場。她還說：「我們歡迎公平競爭，但如果中國無法或將不遵守國際規則和規範，我們必須使競爭環境公平。」

對此，中國官媒環球時報14日刊出評論稱，拜登政府延續川普政府立場將中美貿易政治化，但雙方貿易需求仍旺盛，貿易戰沒有傷害到中國反而傷到美國自己，美國是「竹籃打水一場空」，僅對「新冷戰」做了政治動員。

環時評論指，拜登政府打貿易戰並將之作為脅迫手段的資本比川普少，拜登政府說要聯合盟友對付中國，恐怕是發現美國的實力不足以壓制中國。

環時還表示，拜登政府不但給中國「捏造」新疆「強迫勞動」罪名，還將之與「粗野補貼」畫上等號。環時稱「中國已經對來自美國的貿易戰很熟悉了，我們什麼花招也不怕」，中國「不願打，不怕打，必要時不得不打」的態度不會變。

中國 美國 戴琪

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