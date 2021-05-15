禁拒審計的中概股上市 美再出新規

華爾街 日報14日報導，美國 上市公司會計監督委員會（PCAOB）日前頒布新框架規範，將協助「外國公司問責法案」（Holding Foreign Companies Accountable Act）實施，禁止拒絕接受審計檢查的中國 和香港等外國公司在美國交易所上市。

美國前總統川普去年12月時簽署「外國公司問責法案」，規定連續三年拒絕接受審計檢查的外國企業將被禁止在美國上市交易。由於，中國政府長期以來一直拒絕讓中資企業的審計接受檢查，該法案被視為針對中國公司。

華爾街日報以中國瑞幸咖啡為例，該公司去年因作假帳醜聞在美國下市，但後來瑞幸以1.8億美元與美國監管機構和解，此事凸顯美國監管機構難以審計中概股在美上市企業的狀況。

PCAOB的最新框架性政策規定，美方無法檢查的外國審計機構，美國證券交易委員會可要求相關審計機構和審計企業披露經營訊息，並禁止這些企業交易。

報導指出，PCAOB每三年對超過40個司法管轄區的200多家非美國審計機構進行檢查，但在中國大陸與香港碰壁，無法在未經中國相關部門批准的情況下，審查中國境內的審計文件。