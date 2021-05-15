澳貿易部長：致信中盼重啟對話 但等了4個月沒回音

澳洲葡萄酒成了中澳關係惡化下的最大受害者，圖為在上海舉行的中國國際進口博覽會。（美聯社）

中澳關係陷入低谷，美國國務卿布林肯 13日與澳洲 外長潘恩會談時表示，不會讓澳洲獨自面對中國 的經濟脅迫。澳洲外長潘恩則表示，仍盼與中國建立建設性關係，但不會在國家安全或主權上妥協。而寫信給中方官員試圖重啟中澳對話的澳貿易部長特漢稱，他等了4個月還沒收到中方的回覆。

中央社報導，布林肯13日在國務院與來訪的潘恩進行雙邊會談。面對中國對澳洲經濟脅迫，布林肯對潘恩說，美國不會讓澳洲獨自在場上面對。

潘恩則表示，澳洲希望與中國建立建設性關係，但澳洲不會在國家安全或主權議題妥協。澳洲會持續與中國合作，解決貿易問題，並在需要時透過適當機制解決。

另觀察者網報導，中澳關係緊張波及了部分澳洲商品，澳貿易部長丹‧特漢（Dan Tehan）一度致信中方官員，試圖重啟中澳對話，但4個月過去了，他依然沒有收到中方回覆。

特漢14日接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時表示，澳方仍渴望與中方「坐下來談」，他會「非常有耐心」的繼續等下去，因為他認為，雙方能做到的最佳途徑就是對話，而這是澳方所需要的。

另澳洲總理莫里森日前接受ABC採訪談及對台關係時強調，澳洲理解「一國兩制」的安排，且將繼續維持澳洲在該地區的政策。自由亞洲電台綜合部分外媒報導稱，澳洲政界及媒體對莫里森的這項言論表示無法理解，因為澳洲的對台立場並未發生改變。

莫里森辦公室隨後聲明表示，澳洲的「一個中國」政策從未改變，莫里森有關「一國兩制」的發言所指的是香港，而「澳洲與台灣維持緊密、非官方的正向關係，台灣是一個重要的貿易及經濟夥伴」。