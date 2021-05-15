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外媒報新疆清真寺被消失 華春瑩：穆斯林可在家裡拜

中國新聞組／北京15日電
信徒在齋戒月離開新疆加曼清真寺。照片攝於4月29日。（路透）
信徒在齋戒月離開新疆加曼清真寺。照片攝於4月29日。（路透）

中國新疆人權問題已成為歐美關注焦點之一。路透14日報導，根據記者在當地12天的考察，中國打壓新疆宗教自由情況有惡化跡象，並指一些新疆清真寺現已不確定是否還是用作宗教用途。關注新疆的人權團體近日也指控，自2014年起中國當局在新疆監禁或拘留了至少630名伊瑪目（伊斯蘭什葉教派領袖）和其他穆斯林宗教人士。

自由亞洲電台引述路透報導指出，路透記者在齋月期間考察新疆西南部和中部7個縣的12多座清真寺，但大多數清真寺都已被部分或完全拆除；其中一座位於策勒縣的加曼清真寺，被高牆和共產黨的宣傳牌擋住，很難看出那裡是一個宗教場所。

加曼清真寺外布滿了中國共產黨的標語。照片攝於4月28日。（路透）
加曼清真寺外布滿了中國共產黨的標語。照片攝於4月28日。（路透）

路透報導表示，記者到達加曼清真寺幾分鐘後，四名身著便衣的男子立刻把附近居民樓的閘門鎖上，並禁止記者拍照。一名不願透露身分的男子表示，「這裡沒有清真寺……這個地方從來沒有過清真寺」。

中國外交部發言人華春瑩12日表示，一些清真寺已被拆除，而其他清真寺則作為振興農村的一部分進行了升級和擴建，但穆斯林可以在家裡和清真寺裡公開進行宗教活動。

便衣男子阻擋記者拍攝。照片攝於4月28日。（路透）
便衣男子阻擋記者拍攝。照片攝於4月28日。（路透）

另據BBC報導，維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project）發布新研究指出，自2014年起，中國當局以「傳播極端主義」、「聚眾擾亂社會秩序」、「煽動分裂」等罪名，監禁或拘留了至少630名在新疆傳教、召集禱告團體的伊斯蘭神職人員，至少304人入獄，還有18人在拘留期間或拘留後不久死亡。

另外，維吾爾人權項目也指控，中國稱「再教育營」的所有學員已畢業離開，但實際上很多人只是被轉移到正式監獄。

對此，中國政府發言人回應BBC稱，新疆享有前所未有的宗教信仰自由，新疆的「去極端化」有效遏制了宗教極端主義的蔓延，為全球「去激進化」作出重要貢獻。

新疆 中國 維吾爾

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