中國再表態挺疫苗專利豁免 支持WTO提案進文本磋商

中國商務部13日表示，中國支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段。（取材自外交部網站）

中國 是否會放棄新冠疫苗 的知識產權保護？商務部昨天表示，中國支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段。相較美國 先表示支持新冠疫苗專利卻遭多國及廠商等反對，中國這番支持世貿豁免疫苗專利進入進一步的磋商階段的表態，被認為無異反超美國一步，展現大國謹慎釋出「疫苗公共財」的風範。

世界貿易組織（WTO）正在討論全球疫苗可及性問題。中國商務部新聞發言人高峰13日對此表示，中國支持WTO關於新冠疫苗等抗疫物資智慧財產權豁免提案進入文本磋商階段，下一步將積極參與磋商，共同推動達成平衡有效的解決方案。他並強調，中國是最早提出並積極踐行將疫苗作為全球公共產品的國家。

此前，美國拜登政府5日表態支持新冠疫苗專利讓渡，以幫助窮國更易取得疫苗。美國貿易代表戴琪昨天再表示，將積極參與世貿組織相關以文本為基礎的談判。

但德國對新冠疫苗專利讓渡表明強烈反對，歐盟也持保留態度。輝瑞執行長博爾拉也反對美國這項決定。BioNTech執行長沙辛10日附和博爾拉稱，放棄專利無法在未來幾個月內緩解疫苗的需求，他們正擴大疫苗生產線至其他國家，沒有必要放棄該疫苗的專利。

有分析指出，是否支持新冠疫苗專利豁免，中國此前對這個爭議議題未置可否，但在美國的支持表態遭到歐盟及疫苗製造商等反對之後明確表態支持，顯示中國在這個議題上反超前美國一步，因為中國的表態釋出了「公共財」需經世界各國討論的大國立場，且在中國的現行體制下，若真要釋出疫苗的專利，基本上不會遭遇像美國一樣的廠商反對聲浪。

而且，此前官媒環球時報社評曾指出，中國在談及此一議題時，從沒有直接使用過「開放疫苗專利」的字眼，而是「支持疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性」，昨天商務部支持疫苗提案進入文本磋商階段的表態，基本呼應了這個方向；也就是說，中方的立場是，這個提案必須在世貿組織框架下行討論，而中國不會阻礙協議的達成。

社評並指出，拜登政府僅僅是做了一個政治表態，需經世貿組織的164個成員全都同意才能落實，而且主要疫苗生產商不僅要公佈生產新冠疫苗的基本技術，還要提供相關工藝等，但目前不只德國、瑞士等反對，西方藥企也普遍反對。這將是一個漫長而艱難的過程。