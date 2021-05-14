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殲20機密系統曝光 大編隊現身浙江

中國新聞組／香港14日電
殲-20密集編隊。圖為現身浙江衢州上空的6架殲-20編隊和1架教練-10。（取材自推特@RupprechtDeino）
殲-20密集編隊。圖為現身浙江衢州上空的6架殲-20編隊和1架教練-10。（取材自推特@RupprechtDeino）

第五代隱形戰機殲20自服役起便受到輿論的關注。央視在最新報導中披露諸多殲20的細節，殲20機密設備高清鏡頭曝光，包括被視為機密的「分布式光電孔徑系統」。另外，網傳圖片也披露殲20大編隊罕見現身浙江衢州。

香港01報導，央視國防軍事頻道12日在介紹空軍一級戰鬥英雄劉玉堤及孫子陳瀏時，披露不少殲-20的最新鏡頭。陳瀏是空軍殲20飛行員，也通飛殲16和殲10C等先進戰機。

而劉玉堤則是原北京軍區副司令、原北京軍區空軍司令，曾在抗美援朝戰爭中以飛行員身份擊落擊傷8架敵機，被授予「一級戰鬥英雄」稱號，獲特等功、一等功各一次。2015年2月，劉玉堤在北京逝世，終年92歲。

劉玉堤生前曾在病床上寫下「大大發展轟炸機」的遺言。中國空軍目前已在轟6基礎上開發出轟6K、轟6J、轟6N等轟炸機，並正在開發轟20遠程戰略隱形轟炸機。

在節目中，官媒近距離公開殲20機身諸多細節，包括被視為機密的類似F35採用的「分布式光電孔徑系統」（EODAS）。

另外，稍早前的5月3日，美國空軍大學的中國航天科學研究所（CASI）稱，中國已在遼寧鞍山的空軍基地部署第二個殲20作戰旅部隊。而第一個則是位於安徽蕪湖基地。

而網絡流傳的圖片顯示，在4月底，浙江衢州上空出現至少6殲20的飛行編隊，其中還有1架擁有培訓殲20飛行員的教練10高級教練機。

儘管中國空軍在衢州機場臨時部署殲20，但如此這多的殲20編隊飛行還是比較罕見，一些聲音猜測是不是要搞閲兵——稍早前北京方面已決定不在中共建黨百年搞閲兵，另一些説法則是認為台海局勢不穩，殲20可能會參與對台戰備行動。

畢竟，殲20部署在衢州距離台灣僅數百公里，而這款隱形戰機能夠很快抵達台北上空。為反制大陸軍事行動，台軍被指在澎湖列島部署反隱形雷達。

衢州機場的殲-20衛星照。（取材自推特@RupprechtDeino）
衢州機場的殲-20衛星照。（取材自推特@RupprechtDeino）

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