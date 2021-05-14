胡春華將取代劉鶴與戴琪談判？ 中方否認傳聞

國務院副總理胡春華（左），動向受關注。圖為他2019年和巴西總統博索納羅（右）共同出席中國－巴西經貿合作論壇開幕式。（新華社）

美媒報導稱中國 擬由副總理胡春華接替劉鶴成為負責與美方進行經濟對話的牽頭人，商務部發言人高峰昨天回應「不屬實」。不過外媒分析認為，相較於外傳與中國國家主席習近平 路線分歧的劉鶴來說，胡春華有可能被委以重任，但是否具備與表現強勢的美國 貿易代表戴琪斡旋的實力仍待觀察。

戴琪日前表示，期待近期有機會與中方貿易官員會面。商務部發言人高峰昨天對此回應，中方注意到上述消息，如有進一步情況，會及時發布。

華爾街日報日前報導稱，中方有意由胡春華接替劉鶴出任首席談判代表，並引述美國拜登政府的官員說，中方的這項決定，表達中國對經濟合作有濃厚的興趣，但胡春華在中美關係的領域沒有太豐富的經驗，「劉鶴仍有留在這個位置的理由」。

高峰昨天回應這項傳言時稱「這個報導不屬實」。

自由亞洲電台分析指出，習近平以往到各地考察調研，身邊都帶著劉鶴，但12日到河南南陽，旁邊的中央級官員換上了胡春華。外界猜想，這位58歲的中央政治局委員有可能接替劉鶴擔任中美貿易談判特使。

報導指出，劉鶴和習近平關係密切，但近期外界盛傳，兩人出現路線分歧。網易一個公眾號近期發布了劉鶴13年前一篇舊文，呼籲外界對文革反思，被認為是諷刺習近平。

報導引述獨立學者吳祚來表示，習近平不信任官僚體系，在美中經貿談判上重用具有濃厚團派色彩的胡春華，其實是迫不得已；且胡春華最起碼是沒有公開反對文革。另有學者指出，胡春華是共青團出身，但以他履歷，主要在地方工作，缺乏外交事務經驗，能否勝任中方談判代表，有待觀察。