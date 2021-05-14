胡春華將取代劉鶴與戴琪談判？ 中方否認傳聞
美媒報導稱中國擬由副總理胡春華接替劉鶴成為負責與美方進行經濟對話的牽頭人，商務部發言人高峰昨天回應「不屬實」。不過外媒分析認為，相較於外傳與中國國家主席習近平路線分歧的劉鶴來說，胡春華有可能被委以重任，但是否具備與表現強勢的美國貿易代表戴琪斡旋的實力仍待觀察。
戴琪日前表示，期待近期有機會與中方貿易官員會面。商務部發言人高峰昨天對此回應，中方注意到上述消息，如有進一步情況，會及時發布。
華爾街日報日前報導稱，中方有意由胡春華接替劉鶴出任首席談判代表，並引述美國拜登政府的官員說，中方的這項決定，表達中國對經濟合作有濃厚的興趣，但胡春華在中美關係的領域沒有太豐富的經驗，「劉鶴仍有留在這個位置的理由」。
高峰昨天回應這項傳言時稱「這個報導不屬實」。
自由亞洲電台分析指出，習近平以往到各地考察調研，身邊都帶著劉鶴，但12日到河南南陽，旁邊的中央級官員換上了胡春華。外界猜想，這位58歲的中央政治局委員有可能接替劉鶴擔任中美貿易談判特使。
報導指出，劉鶴和習近平關係密切，但近期外界盛傳，兩人出現路線分歧。網易一個公眾號近期發布了劉鶴13年前一篇舊文，呼籲外界對文革反思，被認為是諷刺習近平。
報導引述獨立學者吳祚來表示，習近平不信任官僚體系，在美中經貿談判上重用具有濃厚團派色彩的胡春華，其實是迫不得已；且胡春華最起碼是沒有公開反對文革。另有學者指出，胡春華是共青團出身，但以他履歷，主要在地方工作，缺乏外交事務經驗，能否勝任中方談判代表，有待觀察。
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