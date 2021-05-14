中國封殺升級? 趙婷「永恆族」未列央視發行名單

華裔女導演趙婷奪奧斯卡大獎。 (路透)

中國電影 市場向來是美國 超級英雄必爭之地，美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，「漫威」（Marvel）的兩部大片「尚氣」（Shang-chi）與華裔導演趙婷新作「永恆族」（Eternals），未列入央視預備發行的電影清單，可能無法在中國上映。影評人認為，面對中方加強對外語片的審查，好萊塢日後可能有新的對策。

自由亞洲電台報導，由中共中央宣傳部管轄的中央電視台電影頻道「CCTV 6」，日前列出8部預備在中國發行的美國電影清單，CCTV6電影頻道是由中共中央宣傳部所掌控，對電影審查有最終決定權，但這兩部「漫威」大片並未列入名單。

安琪莉娜裘莉在「永恆族」中的扮相首次曝光，女神氣場霸氣十足。（取自YouTube）

「永恆族」由以「無依之地」（又譯「游牧人生」）奪下第93屆奧斯卡最佳導演和最佳影片獎的華人導演趙婷執導，這部超級英雄片成本高達兩億美元，並由安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie） 等大牌主演。

趙婷過往形容「中國是個充斥謊言的國家」的言論被挖出後，中國媒體隻字不提她贏得奧斯卡消息，在中國首映的「無依之地」也被取消。

報導指出，「尚氣」是首部漫威以亞洲超級英雄為主題的電影，由出生於中國哈爾濱的劉思慕擔綱男主角，港星梁朝偉飾演主角尚氣的父親兼終極反派滿大人「文武」（Wenwu），還有楊紫瓊等人參與演出。

由於梁朝偉的反派角色「文武」，即漫畫中的「滿大人」，角色原型被指是「傅滿洲」（Fu Manchu），是西方人眼中的「黃禍」。2019年中國共青團北京市委機關報「北京青年報」警告，「滿大人雖然與傅滿洲不是同一個人物，但依然有傅滿洲的影子」，該片一度被批評「辱華」。

另外「尚氣」的海報和預告在華語地區初步反應不如預期，劉思慕與女主角奧卡菲娜（Awkwafina）的外表，因不符合東方美學標準，也遭批顯示了好萊塢對中國人外貌的歧視。