我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

公安子女申請美簽被拒是真的 華春瑩批：政治原因

特派記者呂佳蓉／北京14日電
華春瑩罕見證實，有公安子女申請美簽被拒，圖為中國人在美駐華大使館排隊等待簽證。( Getty Images)
華春瑩罕見證實，有公安子女申請美簽被拒，圖為中國人在美駐華大使館排隊等待簽證。( Getty Images)

中國一名大學生到美國大使館簽證被拒，理由是其父是公安部人員。外交部發言人華春瑩罕見證實此事，並指出美方出於政治原因、人為破壞中美兩國正常的人員交往，作法不利於中美健康正常發展。另有留學機構人士指出，該生的父親是基層交警，美國此舉可能是對中國作出反制。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有中國的本科新生（即大學新生）到美國大使館簽證被拒簽，理由是其父親是公安部的工作人員。在美方簽證官員的便條中提到，這是鑒於美國國務卿的指示，停止頒發對於中國的移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女的簽證。

對此，華春瑩指出，「我剛剛看到有關資訊，我的同事給我打了一個美國簽證提醒，提醒寫道，上述身分人員子女入讀美國學校暫停發放簽證。」

華春瑩表示，「這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。這也不利於中美兩國關係的健康正常發展」。

華春瑩反問，「按照美方這樣的邏輯，中方是否應該拒絕給予美國情報執法部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」陸方希望美方能夠認識到他們的錯誤，為中美兩國正常的人員交往創造合適的條件。

自由亞洲電台報導，美國拒向四類中方副局級官員及其配偶和子女，發出商務、觀光、留學、交流等簽證，包括中國的移民、國監、國安、公安四類現役人員及其直系親屬的簽證均受影響。

有留學諮詢機構披露，一些基層公安部人員的親屬，雖不在禁制名單也受到禍延。美國駐華使館暫未回覆查詢。

提供美國留學申請服務和諮詢的北京「格外教育諮詢有限公司」顧問喬向東指出，前些年他們也曾辦理過國家安全部、公安人員的子女赴美的簽證，未遇到簽證障礙，他不能確定此次事件是獨立個案還是一個開始。

喬向東透露，該名學生的父親僅為基層交警，他認為美國此舉可能是對中國作出反制。

中國外交部發言人華春瑩回避拒簽理由中國政府的責任；反指美國是出於「政治原因」。（...
中國外交部發言人華春瑩回避拒簽理由中國政府的責任；反指美國是出於「政治原因」。（取材自華春瑩推特）

美國 簽證 公安

上一則

殲20機密系統曝光 大編隊現身浙江

延伸閱讀

華春瑩回應新疆問題：兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山

華春瑩回應新疆問題：兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山
中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往
國際記者聯盟報告：中藉「疫苗外交」大外宣 捆綁一帶一路

國際記者聯盟報告：中藉「疫苗外交」大外宣 捆綁一帶一路
人口危機？中國：比美歐國家人口總數 加起來還多

人口危機？中國：比美歐國家人口總數 加起來還多

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11
中國國家主席習近平（左）與母親齊心。（央視網）

央視披露習和母親故事 母曾告誡習「高處不勝寒」

2021-05-09 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案