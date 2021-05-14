公安子女申請美簽被拒是真的 華春瑩批：政治原因

華春瑩罕見證實，有公安子女申請美簽被拒，圖為中國人在美駐華大使館排隊等待簽證。( Getty Images)

中國一名大學生到美國 大使館簽證 被拒，理由是其父是公安 部人員。外交部發言人華春瑩罕見證實此事，並指出美方出於政治原因、人為破壞中美兩國正常的人員交往，作法不利於中美健康正常發展。另有留學機構人士指出，該生的父親是基層交警，美國此舉可能是對中國作出反制。

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綜合媒體報導，有中國的本科新生（即大學新生）到美國大使館簽證被拒簽，理由是其父親是公安部的工作人員。在美方簽證官員的便條中提到，這是鑒於美國國務卿的指示，停止頒發對於中國的移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女的簽證。

對此，華春瑩指出，「我剛剛看到有關資訊，我的同事給我打了一個美國簽證提醒，提醒寫道，上述身分人員子女入讀美國學校暫停發放簽證。」

華春瑩表示，「這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。這也不利於中美兩國關係的健康正常發展」。

華春瑩反問，「按照美方這樣的邏輯，中方是否應該拒絕給予美國情報執法部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」陸方希望美方能夠認識到他們的錯誤，為中美兩國正常的人員交往創造合適的條件。

自由亞洲電台報導，美國拒向四類中方副局級官員及其配偶和子女，發出商務、觀光、留學、交流等簽證，包括中國的移民、國監、國安、公安四類現役人員及其直系親屬的簽證均受影響。

有留學諮詢機構披露，一些基層公安部人員的親屬，雖不在禁制名單也受到禍延。美國駐華使館暫未回覆查詢。

提供美國留學申請服務和諮詢的北京「格外教育諮詢有限公司」顧問喬向東指出，前些年他們也曾辦理過國家安全部、公安人員的子女赴美的簽證，未遇到簽證障礙，他不能確定此次事件是獨立個案還是一個開始。

喬向東透露，該名學生的父親僅為基層交警，他認為美國此舉可能是對中國作出反制。