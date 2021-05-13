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美官員批中國打造新疆成露天監獄 布林肯轟危害人類

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院官員說，中國政府傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。(歐新社)
美國國務院官員說，中國政府傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。圖為新疆維吾爾自治區內採收棉花情形。(歐新社)

影音來源：YouTube

國務院12日公布2020年國際宗教自由報告(2020 Report on International Religious Freedom )，重申新疆地區發生種族滅絕，國務院宗教自由辦公室資深官員納德爾(Daniel Nadel)說，中國政府傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。

美國國務卿布林肯表示，中國持續對穆斯林和宗教少數族群，犯下危害人類罪與種族滅絕罪。

納德爾表示，美國不會對北京的人權紀錄視而不見，不只是新疆，還有西藏、香港。

前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)任內稱，發生在新疆地區的人權壓迫是「世紀汙點」，卸任前並認定新疆存在「種族滅絕」；布林肯認可龐培歐的判斷，納德爾說，新疆問題依然嚴峻，維吾爾人的一舉一動被密切追蹤，外出活動需要簽到，中國政府創造這一切，傾力將整個新疆地區打造為露天監獄。

澳洲智庫戰略研究所(ASPI)公布報告表示，新疆地區2017至2019年的生育率急速下滑，近乎腰斬(48.74%)，過去跟蒙古、哈薩克等鄰國差不多的出育率，現在只比日本高一點，降幅高於近年來任何地區。

報告表示，中國政府嚴控穆斯林婦女的生育，是出生率急速下滑的主因；同時，中方鼓勵漢人婦女擺脫一胎化政策，增產報國，近兩年來漢人婦女的生育率微幅上升。

報告表示，中國國家主席習近平打著穩定和控制的名義，正在從根本上改變新疆，包括建造類似監獄的拘留中心，大規模拘留維吾爾族、哈薩克與當地原住民，消除當地文化語言和宗教，強制勞動的工作分配，以及其他有跡可循的侵害人權行為。

除了新疆，布林肯也提到，中國任意逮捕法輪功成員，他宣布對制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝，余輝與其直系家屬將不得進入美國境內。

針對美國共和黨眾議員提出議案，要求新設立56個聯邦調查局（FBI）特工職位，專門調查中國在美大學的間諜和偷竊活動。對此，中國外交部發言人華春瑩12日表示，這可能太低估了，前幾年中國在美留學生約30來萬人，應該提議設立30萬個FBI崗位或者至少15萬個，順便解決美國國內就業問題。

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