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聯合國新疆會議「衝著中國來」京籲會員國勿參與

中國新聞組／北京13日電

聯合國新疆視訊會議12日登場，美英德矛頭對準中國，呼籲停止對維吾爾族等少數族裔的壓制。這項會議激怒北京，北京指責那是反中國活動，一直遊說聯合國會員國切勿參與。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在視訊會議表示：「直到中國政府停止它在新疆犯下違反人道罪行以及對維吾爾族等少數族裔的種族滅絕行徑前，美國將會持續挺身直言。」

西方國家和人權團體指控新疆當局，在拘留營關押和刑求維吾爾族和其他少數族裔。北京否認那些指控，聲稱那些是職業訓練中心，目的是要根除宗教極端主義。

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在視訊會議上表示，估計有100萬維吾爾人和主要是穆斯林的少數族裔遭任意關押。

這項視訊會議由德國、美國和英國號召舉辦，並獲加拿大、澳洲、紐西蘭和多個其他歐洲國家支持。

德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）表示，支持主辦新疆視訊會議的國家，面臨來自中國的大量威脅恐嚇。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容，新疆情勢是「我們時代的最嚴重人權危機之一」。

新疆 視訊會議 聯合國

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