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美延長封殺華為 中轉威脅瑞典 嗆要反制愛立信

中國新聞組／北京13日電

彭博資訊報導，美國總統拜登延長前總統川普2019年頒發的行政命令，禁止美國企業使用被美國政府認定構成國安風險的公司，例如華為所生產的電信設備；外界一直認為這項禁令是針對華為。與此同時，中國轉而威脅瑞典取消華為禁令，否則要將愛立信封殺。

美國商務部已發傳票給多家中國通訊設備供應商，作為安全審查行動的一部分。

美國不願取消對華為的限制，中國轉而將目標朝向瑞典，威脅瑞典取消華為禁令，否則將對愛立信採取反制措施。據華爾街日報報導，中國透過黨媒環球時報放話，愛立信能否參與中國下一輪大規模5G建設，取決於斯德哥爾摩是否改變對華為的立場。

另根據路透，美國共和黨籍的參議員Roger Wicker日前詢問東芝美國電子元件（Toshiba America Electronic Components）、希捷科技（Seagate Technology）和威騰電子（Western Digital）等公司，是否不當供應外國生產的硬碟驅動器給華為。

川普當年引用「國際緊急經濟權力法案」宣布國家緊急狀態，應對因不受限地採購及使用特定通訊科技和服務，而對美國國家安全、外交政策與經濟構成的不尋常威脅。拜登指，上述問題繼續威脅美國國安，所以決定延長2019年5月15日頒布的國家緊急狀態一年，以保障通訊科技和服務供應鏈安全。

美國 華為 中國

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