CGTN歐洲復播大外宣？ 傅瑩：中美無理由要歐洲選邊站

中國環球電視網（CGTN）在歐洲復播引起各界討論，學界質疑法國不應成為中國宣傳的基地。圖為營運CCTV與CGTN的中央廣播電視總台。（中新社）

英國 媒體監管機關2月初以傳播內容受中共控制為由，撤銷中國 官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照，一度引發歐洲其他國家跟進，憂心中共在歐洲宣傳威脅自由、信仰的節目。但3月初CGTN又在法國取得播出執照，幾乎無縫接軌再次在歐洲播放，外界憂心中國大外宣威脅自由及信仰。

中國環球電視網是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月於倫敦設立總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

中央社報導，英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）2月上旬撤銷CGTN在英國的播放執照，理由是持有執照的公司沒有管控CGTN每天的播放內容，違反英國法律規範；CGTN背後的「最終控制者是中國共產黨，這不被英國廣播法規允許」。

繼英國撤銷CGTN的播放執照後，德國在2月中也考慮依據歐洲多個國家間的共用牌照協議，禁止CGTN繼續播出；此事在歐洲國家一度引發連環效應。

不過，今年3月初，法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA）宣布通過CGTN的播放執照申請。因為根據法國法規，只要頻道透過法國衛星播放，並從法國送出訊號，就能獲得播出許可；依循新聞與組織自由原則，在法國取得播出執照只有技術條件門檻，廣播內容並非事前審查項目。

另外，根據歐洲理事會（Council of Europe）「跨境電視協議」，只要CGTN能向其中一個簽署國申請到合法播放權，就能繼續在全歐境內播送。換言之，CGTN繞了一圈，幾乎無縫接軌再次在歐洲播放。

但是，歐盟 總部所在地的比利時則是以禁止宣傳威脅自由、信仰的節目為原則，未上架CGTN及中國中央電視台頻道。

另據觀察者網報導，美中對立下，歐盟態度受關注，中國外交部前副部長、北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩近期在「歐盟動態」網站撰文表示，歐洲在複雜形勢下需要獨立思考的空間，中國和美國沒有必要，也沒有理由要求歐洲國家選邊站隊。

報導引述傅瑩指出，中歐已構建起互相依存度比較高的複合型關係，中國是歐盟最大的貿易夥伴，2020年雙邊貿易額達到6495億美元，在新冠疫情期間，中歐班列運送大量抗疫物資，為歐洲抗擊疫情發揮重要作用，可見中歐之間並不遙遠，雙方有廣闊合作空間。