華爾街日報：中美貿易談判主帥 劉鶴換成胡春華？

中國國務院副總理劉鶴。(新華社資料照片)

華爾街日報報導，消息人士表示，北京 當局考慮是否更換中美貿易談判主帥劉鶴，並由中國國務院 副總理胡春華接任，目前這項人事異動尚未定案。

中國當局這項人事異動，顯示北京重新調整對美國政府的態度。美中兩國去年初達成「第一階段貿易協議」後，北京的重心已從關稅轉向敦促華府鬆綁對中企的制裁措施，特別是電信巨擘華為。目前劉鶴是國務院副總理。

法廣報導，劉鶴被視為習近平親信，主管經濟多年，熟悉經濟。中美貿易戰爆發後，被習近平委以重任，率領中國代表團與川普政府進行艱苦的談判。

今年58歲的胡春華被視為中共政治局常委的候選人，作為國務院副總理的胡春華負責商務和貿易工作。這使他自然而然成為與美國討論經濟的候選人，儘管華盛頓和北京對談判後續貿易協議不感興趣。

如果劉鶴被胡春華取代，是否有另外的原因，目前並不清楚。但網上最近流傳劉鶴一篇題為「中國經濟30年與未來長期問題」的舊文，劉鶴文中的一段話成為新標題：「沒有對文革災難的反思，就不可能有今天中國經濟的增長」，被指暗諷習近平粉飾文革。

報導指出，中共明年舉行20大，中共政治局將有新成員進入。劉鶴明年年初年滿70歲，理論上講超越中國領導人的傳統退休年齡。