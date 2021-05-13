我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

華爾街日報：中美貿易談判主帥 劉鶴換成胡春華？

中國新聞組／北京13日電
中國國務院副總理劉鶴。(新華社資料照片)
中國國務院副總理劉鶴。(新華社資料照片)

華爾街日報報導，消息人士表示，北京當局考慮是否更換中美貿易談判主帥劉鶴，並由中國國務院副總理胡春華接任，目前這項人事異動尚未定案。

中國當局這項人事異動，顯示北京重新調整對美國政府的態度。美中兩國去年初達成「第一階段貿易協議」後，北京的重心已從關稅轉向敦促華府鬆綁對中企的制裁措施，特別是電信巨擘華為。目前劉鶴是國務院副總理。

法廣報導，劉鶴被視為習近平親信，主管經濟多年，熟悉經濟。中美貿易戰爆發後，被習近平委以重任，率領中國代表團與川普政府進行艱苦的談判。

今年58歲的胡春華被視為中共政治局常委的候選人，作為國務院副總理的胡春華負責商務和貿易工作。這使他自然而然成為與美國討論經濟的候選人，儘管華盛頓和北京對談判後續貿易協議不感興趣。

如果劉鶴被胡春華取代，是否有另外的原因，目前並不清楚。但網上最近流傳劉鶴一篇題為「中國經濟30年與未來長期問題」的舊文，劉鶴文中的一段話成為新標題：「沒有對文革災難的反思，就不可能有今天中國經濟的增長」，被指暗諷習近平粉飾文革。

報導指出，中共明年舉行20大，中共政治局將有新成員進入。劉鶴明年年初年滿70歲，理論上講超越中國領導人的傳統退休年齡。

中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華。(新華社)
中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華。(新華社)

中國 北京 國務院

上一則

美延長封殺華為 中轉威脅瑞典 嗆要反制愛立信

下一則

美官員批中國打造新疆成露天監獄 布林肯轟危害人類

延伸閱讀

WSJ：北京考慮是否更換中美貿易談判主帥劉鶴

WSJ：北京考慮是否更換中美貿易談判主帥劉鶴
習近平改論述 不會重返文革

習近平改論述 不會重返文革
台灣法寶：一學以色列 二靠美國

台灣法寶：一學以色列 二靠美國
習近平：增強做中國人的骨氣和底氣

習近平：增強做中國人的骨氣和底氣

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體