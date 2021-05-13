中首款mRNA疫苗 將在墨試驗

墨西哥 外長埃布拉德11日宣布，中國 首款mRNA新冠疫苗 ARCoV，將於30日起在墨西哥開始III期試驗，預計有6000名志願者參加。另外，中國疾病預防控制中心主任高福日前表示，中國預計明年有10億人接種疫苗，達到全民免疫標準。

觀察者網報導，埃布拉德在推特發文稱：「中國方面已經正式通知我們，他們將在墨西哥開始（III期試驗），目前正等待墨西哥藥品監管機構的批准。」

ARCoV疫苗由雲南沃森生物技術公司（以下簡稱沃森生物）、蘇州艾博生物，以及軍事科學院軍事醫學研究院共同研製，5月起開展海外III期臨床試驗。路透稱，這是中國首個進入III期臨床試驗的mRNA疫苗。

為抗擊疫情，墨西哥政府正推進疫苗接種計畫，已與中國科興、國藥和康希諾公司簽署疫苗購買協議。

香港南華早報援引在線數據庫ClinicalTrials.gov的數據顯示，在III期臨床試驗中，沃森生物計畫在全球招募約2.8萬名18歲以上的志願者，其中至少有25%的志願者年齡在60歲以上。

這些志願者將被隨機分配到研究組和對照組，分別接受兩劑實驗疫苗或安慰劑，間隔28天。志願者的健康狀況將被監測12個月。

報導稱，此次臨床試驗的初步研究預計將於10月底完成。

據公開資料顯示，2020年12月，沃森建設中國首個mRNA新冠疫苗生產車間。mRNA，即Messenger RNA（信使核糖核酸），是把遺傳信息從DNA傳遞到蛋白質的信使，為人體細胞提供指令，產生靶標蛋白（即抗原），從而激活人體免疫反應，抵抗相應的病毒。

另據香港01報導，中國疾病預防控制中心主任高福9日接受日本智庫組織「言論NPO」採訪時，提到中國預計到明年將有9億人至10億人接種新冠疫苗，可達到實現全民免疫的標準。