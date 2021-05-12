威懾中國 美法日澳在日本境內聯合軍演

日本11日與美國及法國舉行聯合軍演，美法軍官代表在長崎縣佐世保的陸上自衛隊相浦基地參加開幕式。（Getty Images）

日本 、美國 與法國陸上部隊11日首度在日本境內聯合軍演一周，澳洲也派出軍艦參加三國在東海的演訓，以應對中國 大陸在區域內日益強硬姿態，並維護自身在印太地區戰略利益。

共同社報導，日本陸上自衛隊今日起與法國陸軍、美軍陸戰隊在相浦駐屯地、霧島演習場等地舉行聯合軍演，軍演時程為11日至17日為止，日美法三國將動員220名官兵參加，主要演練項目聚焦於登陸戰及城市作戰，此次演練除了是法國陸軍首度參與日方軍演外，也是日本國內首度有三個國家的陸軍部隊同時參與聯合軍演。

外媒指出，這場軍演舉行的時機，正值東京希望跟主要盟友美國之外國家加深防務關係，以及因應中國在東海和南海採取令人不安的行動。

拓殖大學海外事務研究所所長川上高司說，「這次演習無疑威懾中國在區域內日益激進的行為」，並稱「從長遠來看，歐洲對印太地區承諾可能會導致日本和北約之間建立更緊密關係，這是前首相安倍晉三所提倡的。」

此外，防衛大臣岸信夫透露，為了配合陸上自衛隊的日美法聯合訓練，海上自衛隊也將與美法澳海軍在東海展開訓練。岸信夫表示，希望進一步深化共享願景的四國合作關係。這是四國首次在東海聯合軍演，將出動共計11艘船艦參與。

針對釣魚島列嶼（日稱尖閣諸島）與台灣局勢，美日兩國加強制衡中國。歐洲各國對中國也加強警惕。為遏制中國海上活動，澳洲也加入日美歐包圍網。

日本長期以來一直表示，中國龐大的軍事資源與領土爭端帶來威脅，對於中國船隻在尖閣附近的活動尤其關注。

法國在印太地區也擁有戰略利益。它在印度洋擁有法屬留尼旺島，在南太平洋擁有法屬玻里尼西亞島。

繼法國之後，英國航艦伊麗莎白女王號將在本月訪日，德國在8月也將派護衛艦來到印太地區。日本鮮少與歐洲國家舉行聯合軍演。