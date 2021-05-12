調查：推特假帳號大軍 暗「推」中國訊息

一項調查發現，中國在推特崛起，受到假帳號大軍推波助瀾。示意圖。(取材自Ingimage)

一項調查發現，中國 在推特 崛起，受到假帳號大軍推波助瀾。它們大量轉推中國外交官與國營媒體的推文，藉此暗中強化中國的宣傳，讓數以億計的用戶更可能看到這類訊息。

中央社報導，上述調查是由美聯社與英國牛津大學（Oxford University）「牛津網路研究所」（Oxford Internet Institute）歷時7個月作成。

研究者表示，自去年6月起至今年1月止，中國189名外交官獲得的轉推次數，逾1成是來自3月1日前已被推特（Twitter）停權的帳號。推特平台規定禁止人為操縱。

舉中國前駐英大使劉曉明為例，他是在2019年10月加入推特。當時有大量中國外交官加入推特和臉書（Facebook）等社群媒體 。

劉曉明把自己形塑成中國「戰狼」外交的典範，贏得超過11萬9000名跟隨者。現任朝鮮半島事務特別代表的他2月曾經推文：「依我看，所謂的『戰狼』之所以存在，是因為這世界上有『狼』，需要戰士來對抗牠們。」

報導指出，在粉絲眼中，劉曉明的推文串遵守原則，並立即反擊西方的反中偏見；對批評者而言，劉曉明的推文內容好鬥且浮誇。無論如何，光是在去年6月至今年2月，他就獲得超過4萬3000次轉推。

然而劉曉明與多數同僚在推特上獲得的支持，多半是捏造出來的。根據美聯社與牛津網路研究所調查，劉曉明在去年6月至今年1月間被轉推的次數，一半是來自違反推特規範已遭停權的帳號。

報導稱，個別假帳號的影響力或許微不足道，但這類網絡若長期、大規模發展，就可能扭曲資訊環境，深化中國訊息的影響範圍以及被信任的程度。

中國外交部則稱未在社群媒體上耍花招，並透過發給美聯社的聲明，呼籲有關方面摒棄自身歧視態度、摘下有色眼鏡。