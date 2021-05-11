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習近平回信「文史哲」：要增強做中國人的骨氣

中國新聞組／北京11日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

中國國家主席習近平9日在回覆山東大學「文史哲」雜誌全體編輯的信中說，要「增強做中國人的骨氣和底氣」，需要深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

人民日報海外版新媒體「學習小組」報導，「文史哲」雜誌編輯部全體編輯日前寫信給習近平，匯報雜誌社成立70年來的成績，「表達了擔負起時代使命、發揮好期刊作用、為民族復興貢獻力量的決心」。

根據報導，習近平在回信中說，「增強做中國人的骨氣和底氣」，讓世界更好認識中國、了解中國，需要深入理解中華文明，從歷史和現實、理論和實踐相結合的角度，深入闡釋如何更好「堅持中國道路、弘揚中國精神、凝聚中國力量」。

習近平說，回答好這一重大課題，需要廣大哲學社會科學工作者共同努力，在新的時代條件下推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

他提到，高品質的學術期刊就是要「堅守初心、引領創新」，展示高水平研究成果，支持優秀學術人才成長，促進中外學術交流。

「文史哲」雜誌。（取材自齊魯晚報）
「文史哲」雜誌。（取材自齊魯晚報）

根據介紹，「文史哲」雜誌創辦於1951年5月，是中共建政後創刊的第一家大學院校文科學報，也是中國目前發行最久的綜合性人文社科學術期刊。中國著名學者如李澤厚、龐樸、李希凡等人，都曾在「文史哲」上發表過文章。

「文史哲」目前在30多個國家和地區發行，海外期發行量600餘份；英文版也在10多個國家發行，並收錄在全球規模最大的摘要和引文數據庫「Scopus」。美國哈佛大學將「文史哲」雜誌與「歷史研究」、「考古」、「文物」列為其認可的四家中國學術期刊。

「文史哲」雜誌。（取材自齊魯晚報）
「文史哲」雜誌。（取材自齊魯晚報）

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