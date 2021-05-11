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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

英媒：中援助疫苗比美多近4倍 拉美國家怒「同盟何用？」

中國新聞組／北京11日電
烏拉圭球員7日接種科興疫苗，備戰美洲杯。（Getty Images）
烏拉圭球員7日接種科興疫苗，備戰美洲杯。（Getty Images）

中南美洲新冠疫情仍未獲控制，亟需醫療資源與疫苗援助。根據英國媒體「金融時報」報導，拉美地區十個人口最多國家至今總共收到1億4350萬劑新冠疫苗，當中逾半數皆來自中國，而非鄰近的美國。巴拉圭外交部長還曾抱怨美國遲未伸援，「同盟還有什麼用？」

據文匯報報導，金融時報指出，以科興為首的中國新冠疫苗生產商，迄今已向拉美地區10個人口最多國家，交付7580萬劑成品疫苗或製劑關鍵原材料；而歐美的疫苗廠商阿斯利康與輝瑞則只交付了5900萬劑疫苗，當中650萬劑阿斯利康疫苗是透過世界衛生組織（WHO）的「新冠疫苗保障機制」（COVAX）提供，並非由任何歐美國家主動捐出。

金融時報稱，美國疫苗生產商已經簽署了未來向拉美國家供應疫苗的協議，但至今大規模交付疫苗的只有輝瑞，已供應了1950萬劑。

該報導引述倫敦政治經濟學院全球衛生政策助理教授韋納姆的說法指出，「拉美及其他一些發展中國家接種的疫苗更多來自中國，這反映了全球衛生領域的趨勢，我們看到中國作衛生強國的主導地位正在增強」。

文匯報稱，中南美洲多國官員都曾呼籲美國對它們提供更多幫助。多米尼加總統曾在3月呼籲美國總統拜登釋放囤積的阿斯利康疫苗，巴拉圭外長也曾在3月底向美國求援，並抱怨「如果他們現在都不給我們回個訊息，同盟還有什麼用？」許多中南美洲富豪選擇搭機到美國境內接種疫苗。

中國外交部發言人華春瑩10日在例行記者會上表示，中方已宣布向COVAX提供1000萬劑疫苗，主要用於發展中國家急需。對於記者提問「世界越來越依賴中國的疫苗」的評論，華春瑩說，中國的確可能是目前向發展中國家提供疫苗最多的國家，中國已陸續向80多個發展中國家提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗。

美國國務卿布林肯上周表示，已經向鄰國加拿大和墨西哥提供400萬劑疫苗，並將在未來兩個月再撥出6000萬劑，但他並未透露將供應給哪些國家。

疫苗 中國 美國

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