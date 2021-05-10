杜特蒂想退回中疫苗？中駐菲大使：會買更多

圖為全副武裝的杜特蒂手拿中國捐贈的疫苗。（路透）

菲律賓總統杜特蒂 日前傳出想要「退回」該國收到的中國 新冠疫苗 ，但中國駐菲律賓大使黃溪連9日受訪時駁斥傳言，並稱杜特蒂對中國疫苗「讚譽有加」、希望採購更多中國疫苗，還將公開施打第二針。

據觀察者網報導，據微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」9日公布黃溪連接受中央廣播電視總台央廣中國之聲特別節目「大國外交」專訪的內容。黃溪連表示，今年以來，已經向菲律賓提供兩批疫苗援助，目前已有500萬針中國疫苗運抵菲。

黃溪連說 ，近日有媒體報導稱，杜特蒂向中國表示要退回中國疫苗一事，純屬子虛烏有，以訛傳訛。他稱，菲律賓政府不但沒有退回中國疫苗，而且對中國疫苗讚賞有加，希望採購更多中國疫苗。

黃溪連稱，杜特蒂日前還對他表示，「他一直非常信任中國疫苗，相信中國疫苗的安全性和有效性，感謝中國疫苗為菲律賓抗疫發揮的重要作用，菲希望採購更多中國疫苗」。

黃溪連表示，今年以來，中方已有500萬劑中國疫苗運抵菲，充分體現出中菲守望相助、同舟共濟的傳統友誼以及新時期更加緊密的夥伴關係。他還稱中國疫苗接種效果良好，菲民眾接受度和信任度不斷提高。

黃溪連也談到中國疫苗進入菲律賓時曾遭受諸多猜忌與困難，但現在中國疫苗已經成為菲律賓疫苗接種的「主力軍」，占菲國獲得疫苗數量的90%。他也抨擊「個別國家」對菲國疫苗需求隔岸觀火，還對中菲關係「煽風點火」。

杜特蒂3日時接種了第一針中國國藥新冠疫苗，他在接種後表示，「我感覺很好，很久以前我就期待著打這一針了」。他近日公開表示將接種第二針。

來源：中国新闻网