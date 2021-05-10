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中與印尼海軍演練 致哀潛艇遇難者

記者羅印冲／綜合報導
中國海軍參演官兵為印尼失事潛艇遇難者默哀。（視頻截圖）
中國海軍參演官兵為印尼失事潛艇遇難者默哀。（視頻截圖）

中共解放軍報消息，根據年度訓練計畫安排，當地時間8日上午，中共南部戰區海軍遠海訓練編隊在印尼雅加達附近海域，與印尼海軍舉行了海上聯合演練。

此次演練內容包括編隊通信演練、聯合搜救、編隊運動等科目。中方參演艦艇為導彈護衛艦柳州艦和宿遷艦。印尼海軍參演艦艇為導彈護衛艦烏斯曼·哈倫艦和導彈艇哈拉桑·楊艇。演練科目指揮由雙方參演艦艇輪流擔任。

據報導，當日9時30分許，雙方艦艇按演練隊形在約定海域集結完畢。演練開始前，中共南部戰區海軍艦艇編隊鳴汽笛一長聲，官兵整齊列隊，集體為印尼海軍「南伽拉號」潛艇失事中的遇難者表示深切哀悼。

解放軍與印尼海軍在印尼雅加達附近海域舉行海上聯合演練 。（視頻截圖）
解放軍與印尼海軍在印尼雅加達附近海域舉行海上聯合演練 。（視頻截圖）

「艦間橫距5鏈、縱距5鏈……」柳州艦組織雙方參演艦艇以印尼海軍艦艇為基準，組成雙縱隊，海上聯合演練正式開始。首先進行的是編隊通信演練，內容包括燈光通信和甚高頻通信。整個編隊通信演練順暢高效，檢驗了雙方溝通聯絡能力。

隨後，聯合搜救演練開始。柳州艦高速前出至聯合搜救演練區，抵達後隨機投放假人，模擬附近商船船員落水情況。印尼海軍烏斯曼·哈倫艦接過指揮棒，指揮各參演艦艇分別赴各自區域搜救。中共海軍宿遷艦瞭望更率先發現「落水人員」，第一時間上報後，在印尼海軍指揮艦組織下，吊放小艇前出營救，「落水人員」被成功救起。

來源：海峽導報

完成聯合搜救演練後，編隊運動演練開始。按照約定規則，在中共海軍柳州艦指揮下，參演雙方艦艇以雙縱隊為初始隊形，先後進行單縱隊、方位隊等多種隊形變換與保持。編隊運動中，雙方艦艇密切溝通、配合默契。

順利完成全部演練內容後，雙方艦艇舉行了分航儀式。

中共南部戰區海軍遠海訓練編隊指揮所指揮組組長梅國強表示，通過演練，進一步提高了雙方艦艇的協同配合能力，促進了雙方專業交流，增進了互信與合作，共同展示了維護地區和平與穩定、推動構建海洋命運共同體的實際行動。

印尼 中共

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