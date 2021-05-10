中網民讚長5落點預測準：感謝歐美造謠讓世界看科技秀

圖為長征五號B遙二運載火箭4月29日從中國文昌航天發射場昇空。（中新社）

長征五號 B遙二運載火箭末級殘骸墜落在無人的印度洋，昨天在中國 網絡上引來網民們一片叫好。網民說，這顯示中國最初對火箭殘骸落點的估算「預測真準」，「中國人的保證是有分量的」，指外媒的謠言「像放屁一樣的破滅」，「感謝歐美造謠，讓全世界看到中國科技大秀」。

長征五號B遙二運載火箭（以下簡稱「長五B」）墜入印度洋的消息傳出後，中國網絡上充滿一片歡欣鼓舞的氛圍。

快科技報導，據中國載人航天辦公室官方官方消息，長五B殘骸再入大氣層及落區的估算，對照結果完全在預計範圍內。

長五B這次的發射，開啟中國空間站建造階段，中國也成為全球第三個獨立建造空間站的國家。長五B火箭全長近54米，相當於18層樓高，近地軌道運載能力達到25 噸級，後續還將承擔空間站兩個實驗艙的發射任務。

中國網民們對於長五B「精準墜落海洋」紛紛感到振奮，留言：「這顯示天和已經平穩運行在預定的軌道上了」，「感謝歐美造謠，讓全世界看到中國科技大秀」，「不知道砸死幾個造謠的白皮」，「充分說明中國對火箭末級殘骸的脫離核心火箭體後的控制技術，已經達到了世界先進水平」，「美國 的臉被打腫了」，「不用花錢宣傳就賺到全球票房的中國科技大片」。

不過也有網民稱，這次是「沒砸到人運氣不錯」，中國在航天領域仍應更重視環保與安全，如果其他國家做得到殘骸不重回大氣層，中國在這部分也可以多加把勁。

官媒環球時報引述「樞密院十號」文章稱，包括NASA等美國專業機構這次也昧著良心和科學精神，鼓吹「中國失控火箭殘骸如何危險」、「中國任由火箭殘骸失控重回地球是不負責任的做法」，「但不管西方如何質疑，長五B殘骸墜海的結果證明，中國人的保證是有分量的」。