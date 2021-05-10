我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

環時：美炒作「長5殘骸威脅論」失敗 忌妒中國航太技術

中國新聞組／北京10日電
長征五號火箭。（新華社）
長征五號火箭。（新華社）

中國長征五號B遙二運載火箭末級殘骸9日墜落在印度洋，美國及許多西方媒體先前「可能墜落在大城市引發重大災難」的預測失準。中國專家及官媒嘲諷稱，火箭的設計及落點都經過精密計算，對地面造成的危害極低，美方及外媒無恥的聯合炒作，來自對中國航天技術進步太快的羨慕嫉妒恨，而這次的抹黑「再一次打到了空氣中，灰溜溜收場了」。

綜合中國媒體報導，中國於4月29日在發射長征五號B遙二運載火箭（以下簡稱「長五B」），將太空站天和核心艙送入預定軌道。長五B殘骸9日上午落在馬爾地夫西南方海域，殘骸絕大部分器組件已在大氣層中燒蝕銷毀。

長五B殘骸墜地球這次受到全球關注，源自於美國官方及多家外媒報導指長五B落點無法預測或有「失控可能」，並嘲笑中國的航天「技術落後」，有媒體甚至稱長五B「可能墜落在紐約或者更大的城市」。儘管長五B最後被證實落在了無人的印度洋，仍被批「落點距有人居住島嶼僅42公里，仍很危險」、「製造太空垃圾」等。

中專家：殘骸落在正常範圍內

中國官媒環球時報昨天引述航空知識雜誌主編王亞男表示，火箭在地球表面的投影軌跡必須精準，否則不可能完成運載任務，這是科技常識。況且這次中國火箭殘骸的墜落總體上在正常範圍之內。

航天技術專家黃志澄表示，長五B是將一級火箭作為末級使用，直接將有效載荷送入軌道，因此末級殘骸再入大氣層燒毀是正常做法。航天專家邢強也說，火箭結構「皮薄餡多」，剩餘火箭殼容易在大氣層焚毁，對地面危害可能很小。

環時社評則批美方圍繞火箭殘骸的胡攪蠻纏「很下作」。社評指出， 美國等國家和外媒這次無恥的聯合炒作，讓人再次看清了美方一些精英的集體小心眼，他們就是對中國航天技術進步太快羨慕嫉妒恨。

社評稱，美國還會針對中國的空間站建設不斷找茬潑墨，中國接下來不僅圍繞空間站建設的發射一次都不能耽擱，還要加強主動的信息釋放，最大限度地平衡美方的抹黑。「美國就如一隻母蝲蝲蛄帶著幾隻小崽兒叫，中國繼續種我們的莊稼。」

環時並引述俄媒今日俄羅斯報導稱，此次美媒對中國「太空垃圾」的風險感知，激起一種歇斯底里情緒，這是其慣用伎倆。俄羅斯「生活」網報導，中國即將建成自己的空間站，表明中國已掌握當今最先進的航天技術才是這次事件的重點。

中國 美國 太空

上一則

中網民讚長5落點預測準：感謝歐美造謠讓世界看科技秀

下一則

雲南直升機墜海 已知機上有4人

延伸閱讀

長5殘骸落洋 中網民：感謝歐美造謠 讓世界看科技大秀

長5殘骸落洋 中網民：感謝歐美造謠 讓世界看科技大秀
長征五號失控墜落 NASA批中對太空垃圾不夠負責

長征五號失控墜落 NASA批中對太空垃圾不夠負責
中國長征五號火箭殘骸 墜入印度洋 大部分已燒毀

中國長征五號火箭殘骸 墜入印度洋 大部分已燒毀
放警犬搜索…警方在210號公路 發現更多人體殘骸

放警犬搜索…警方在210號公路 發現更多人體殘骸

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣