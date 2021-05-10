環時：美炒作「長5殘骸威脅論」失敗 忌妒中國航太技術

長征五號火箭。（新華社）

中國 長征五號B遙二運載火箭末級殘骸9日墜落在印度洋，美國 及許多西方媒體先前「可能墜落在大城市引發重大災難」的預測失準。中國專家及官媒嘲諷稱，火箭的設計及落點都經過精密計算，對地面造成的危害極低，美方及外媒無恥的聯合炒作，來自對中國航天技術進步太快的羨慕嫉妒恨，而這次的抹黑「再一次打到了空氣中，灰溜溜收場了」。

綜合中國媒體報導，中國於4月29日在發射長征五號B遙二運載火箭（以下簡稱「長五B」），將太空 站天和核心艙送入預定軌道。長五B殘骸9日上午落在馬爾地夫西南方海域，殘骸絕大部分器組件已在大氣層中燒蝕銷毀。

長五B殘骸墜地球這次受到全球關注，源自於美國官方及多家外媒報導指長五B落點無法預測或有「失控可能」，並嘲笑中國的航天「技術落後」，有媒體甚至稱長五B「可能墜落在紐約或者更大的城市」。儘管長五B最後被證實落在了無人的印度洋，仍被批「落點距有人居住島嶼僅42公里，仍很危險」、「製造太空垃圾」等。

中專家：殘骸落在正常範圍內

中國官媒環球時報昨天引述航空知識雜誌主編王亞男表示，火箭在地球表面的投影軌跡必須精準，否則不可能完成運載任務，這是科技常識。況且這次中國火箭殘骸的墜落總體上在正常範圍之內。

航天技術專家黃志澄表示，長五B是將一級火箭作為末級使用，直接將有效載荷送入軌道，因此末級殘骸再入大氣層燒毀是正常做法。航天專家邢強也說，火箭結構「皮薄餡多」，剩餘火箭殼容易在大氣層焚毁，對地面危害可能很小。

環時社評則批美方圍繞火箭殘骸的胡攪蠻纏「很下作」。社評指出， 美國等國家和外媒這次無恥的聯合炒作，讓人再次看清了美方一些精英的集體小心眼，他們就是對中國航天技術進步太快羨慕嫉妒恨。

社評稱，美國還會針對中國的空間站建設不斷找茬潑墨，中國接下來不僅圍繞空間站建設的發射一次都不能耽擱，還要加強主動的信息釋放，最大限度地平衡美方的抹黑。「美國就如一隻母蝲蝲蛄帶著幾隻小崽兒叫，中國繼續種我們的莊稼。」

環時並引述俄媒今日俄羅斯報導稱，此次美媒對中國「太空垃圾」的風險感知，激起一種歇斯底里情緒，這是其慣用伎倆。俄羅斯「生活」網報導，中國即將建成自己的空間站，表明中國已掌握當今最先進的航天技術才是這次事件的重點。