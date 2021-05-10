央視披露 母親齊心曾告誡習近平「高處不勝寒」

中國國家主席習近平（左）與母親齊心。(取材自央視網)

昨天是一年一度母親節 ，央視特別介紹中國國家主席習近平 和母親齊心的故事。報導指習近平的母親齊心是抗日戰爭初期在太行烽火中投身革命並加入中共 ，而後奔赴延安的八路軍女戰士；習父習仲勛對妻子也讚賞有加，他曾對子女說：「你媽媽是個優秀的共產黨員！」報導稱，重言傳、重身教，教知識、育品德，母親的言傳身教，為習近平樹立了榜樣。

報導並提到習近平和母親之間的默契與「約定」。1939年3月，年僅15歲的齊心在太行抗日烽火中參加革命，同年在反「掃蕩」鬥爭中加入中共，在抗大（抗日軍政大學）革命熔爐中鍛煉成長，樹立了共產主義理想。1943年，綏德的窯洞裡，齊心第一次看到掛在牆上的毛澤東為習仲勛題寫的「黨的利益在第一位」八個大字。那一年，她19歲。

報導接著提到少年時期的習近平。同樣15歲的年紀，1969年1月13日，習近平背起行囊，下鄉來到陝北梁家河成為一名知青，在這裡度過了7年的青春歲月。

報導說，知青歲月裡，齊心親手給習近平縫製的針線包，一直陪伴著他。針線包上繡的「娘的心」三個字，是母子深情的凝結，是齊心革命生涯中對人民的無怨付出，是對孩子們奉獻國家的無悔支持，是飽經風雪始終不渝的初心。

報導提到，注重家庭教育的齊心影響著習近平整個的成長過程。她循循善誘，經常依照家裡的規矩給在外地工作、走上領導崗位的習近平寫信，告誡他「高處不勝寒」，並囑咐他要從嚴要求自己。

報導說，清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩盪為官，是習近平和母親的「約定」。