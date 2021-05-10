中國人口負成長？官方強調仍正成長 5.11公布普查結果
中國多地去年出生人口數量下跌，而原定4月公布的第七次人口普查結果遲遲未公布，中國人口問題引起外界關注。中國官方昨宣布，將於11日正式發布第七次人口普查主要數據結果。發布時程比預期晚了大約一個月。針對外媒披露，中國去年人口恐負成長，中國國家統計局新聞辦日前表示，2020年，中國人口繼續保持成長，具體數據將在第七次全國人口普查公報中發布。
據澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦公室將於5月11日舉行記者會，邀國務院「第七次全國人口普查領導小組」副組長、國家統計局局長寧吉喆，「第七次全國人口普查領導小組」辦公室主任、國家統計局副局長李曉超等相關官員出席。
官方原定4月上旬公布「第七次全國人口普查」結果，但一直未公布。英國金融時報4月下旬引述知情人士說，中國第七次人口普查將報告總人口不到14億，顯示中國人口進入負成長。
但國家統計局4月29日在官網否認，稱2020年中國人口繼續保持增長。
除了人口總量是否下跌，外界也關注，這次人口普查結果是否促使中國當局放開計畫生育政策；由於普查涉及住房情況，是否是為推出「房產稅」鋪路，也受到注意。
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