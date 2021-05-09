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美媒：中國在不丹建村 領土主張？戰略考量？

中國新聞組／北京9日電

美媒報導，自2015年以來，中國在不丹一個山谷深處，修建了一條以前未被人注意的道路、建築物和軍事哨所。這是出自領土主張抑或戰略考量？

自由亞洲電台報導，美國外交政策雜誌5月7日發表的文章指出，2015年10月，中國宣布在西藏自治區（TAR）南部建立了一個新村莊，一個藏語叫Gyalaphug的地方。2020年4月，西藏自治區黨委書記吳英傑探訪新村，他告訴居民，他們都是藏族人，「把像格桑花這樣的根扎在白雪皚皚的邊境地區」，並「把明亮的五星紅旗高高舉起」。訪問影片在當地電視台播放，並貼在藏族報紙的頭版上，這個村似乎與其他新建的村莊沒有什麼不同。

但報導指出，Gyalaphug與眾不同：它在不丹。自1980年代初以來，它就處於中國宣稱擁有232平方英里的區域，但國際上將其視為不丹北部Lhuntse區的一部分。中國官員來訪是為了慶祝他們在國際上和歷史上被理解為不丹人領土上的定居，以及軍事基礎設施的建設，但這一舉動並未引起世界的注意。

據報導，這項新建設是中國國家主席習近平為鞏固西藏邊疆所作的重大努力的一部分，也是中國長期為超越印度所做努力的升級。在這種情況下，中國希望北京在其與新德里的鬥爭中增加軍事優勢。

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