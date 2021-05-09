日本自衛官：來自中國海軍壓力 逼近極限

日本海上自衛隊自衛官小田真也表示，目前自衛隊面臨來自中國海軍的極大壓力。圖為日本海上自衛隊。(美聯社)

日前落幕的七國集團（G7 ）外長會議對於中日關係來說，是雪上加霜的一次外交事件。日本 政府消息稱，日本外相茂木敏充在會議中，對於中國 在東海和南海單方面改變現狀的嘗試、以及香港和新疆的人權狀況表示了「嚴重關切」。日本海上自衛隊自衛官也表示，目前日本海上自衛隊面臨來自中國海軍的極大壓力。中國外交部發言人汪文斌則批評G7，「開歷史倒車」。

多維新聞網報導，在過去40多天裡，中日關係發生了令人驚訝的「質變」。安倍政府時期打造的相對穩定的中日雙邊關係在新首相菅義偉上台不到一年時間裡變成了激烈的衝突和對抗。從軍事、外交到經濟，北京與東京在過去的數十天中過招無數，用日本外交人士的話說，日中關係惡化的速度之快堪比「印度疫情」。

據日本媒體報導，截至目前，中國海警船已經在釣魚島不間斷連續巡航超過80天，東京當局對此感到了前所未有的壓力。

對目前中日軍事對峙的狀況，日本海上自衛隊自衛官小田真也表示，目前日本海上自衛隊面臨來自中國海軍的極大壓力。在他負責的管區，中國海上和空中武裝力量逼近日本海上防衛警戒區域的次數和頻度都在升高，而目前海上自衛隊從裝備數量和人員配置上，對中國的應對都已經達到了極限。

小田稱，雖然日本自衛隊可以得到美軍的技術裝備，但目前由於技術上受制於美國，加上資金限制，日本自衛隊近年來武器裝備的更新換代和升級能力很慢、很弱。