澳前總理陸克文：莫里森議台干涉中內政 幼稚可恥

澳洲前總理陸克文(圖)8日發表署名文章稱，總理莫里森政府發表涉台草率評論，在政治上是幼稚的，將損害澳洲核心安全利益。(歐新社資料照片)

澳洲 前總理陸克文8日在「雪梨先驅晨報」發表署名文章稱，50年來，澳洲歷屆政府都沒有在台灣 問題上干涉中國 大陸內政。但近來莫里森政府發表涉台草率評論，在政治上是幼稚的，將損害澳洲核心安全利益。為了政治利益，用澳洲核心經濟和安全利益做賭注，這是可恥的。

環球網引述海外網報導，該文章指出，澳洲政府都沒有在台灣問題上干涉中國大陸內政。但過去兩周，總理莫里森、國防部長達頓和內政部秘書長佩祖洛都驚人地違反了這一共識。

文章說，此前，澳洲政治人物在台灣問題上一直避免越過中國大陸設置的紅線。但如今，莫里森政府在台灣問題上幼稚地誇誇其談讓美國人困惑，讓中國大陸民眾憤怒，讓台灣百姓不解，也讓亞太地區其他國家感到迷惑。這樣做是不對的。莫里森政府現階段不應該損害澳洲國家決策的獨立性和靈活性。

文章表示，目前，澳政府新冠疫苗和檢疫程序一團糟、債務和赤字居高不下、執政黨自由黨內歧視女性問題嚴重，莫里森政府此時發表草率涉台言論唯一可能的動機是想轉移國內視線，製造緊張局勢，以獲得多數支持贏得選舉。

另據南方前沿報導，據澳洲媒體報導，西澳州州長麥高文6日敦促澳聯邦政府修復與中國的關係。中國國家發展改革委員會6日發表聲明表示，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下的一切活動。

麥高文6日表示，他不熟悉（中國）這一決定的細節，但警告稱，在與中國這樣的超級大國打交道時，不要使用敵對語言。

麥高文說：「我對與中國關係的立場非常明確，我認為我們需要重建關係，我認為我們應該停止有關戰爭、衝突和敵對行動的言論。我認為這種語言對任何人都沒有幫助，我預計澳洲公眾也不會想要這種語言。」

自兩國關係惡化。澳從葡萄酒到煤炭等出口品遭到一系列抵制。西澳州向中國出口的最大大宗商品鐵礦石仍未受到影響。