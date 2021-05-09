喜萊莉要美學聰明別再依賴中國市場 中媒：又炒威脅論

美國 前國務卿喜萊莉 ．柯林頓日前在一場論壇中稱，面對中國 的「經濟威脅」，美國及盟友應該「學聰明起來」奪回生產資料，否則美國永遠無法與中國競爭並勝出；美軍非洲司令部指揮官湯森也對來自中國的軍事威脅可能擴及大西洋表示憂心。中國媒體則批這是美方又在炒作渲染所謂「中國威脅論」。

觀察者網報導，喜萊莉4日在英國皇家國際事務研究所舉辦的「自由民主的未來」論壇中表示，中國是「計畫經濟」，呼籲美國及盟友「學聰明起來」，應對所謂中國的「經濟威脅」。

她表示，「我們（美國）不能依賴中國市場」、「看看疫情期間個人防護設備和製藥原料的短缺吧，我們任憑中國擺布」、「如果不能奪回生產資料（means of production），你（美國）永遠無法在競爭中勝過中國。」

報導認為，喜萊莉一邊指責中國體制，一邊使用了「生產資料」這個美國主流政治話語中少見的馬克思主義詞彙強調，美國政府必須支持重建獨立的國內產業鏈，哪怕提供「一定程度的工業補貼」。

據報導，喜萊莉說：「不能對中國市場抱有依賴，這不僅傷害我們的經濟，也有損地緣戰略利益。看看在疫情期間，（美國）因缺乏個人防護設備與某種製藥原料發生的事吧。我們當時任憑中國擺布。我們不能讓這種情況延續，需要跨大西洋聯手合作，研究如何奪回產業鏈。」

報導稱，除了喜萊莉，美軍非洲司令部指揮官湯森7日受訪時也稱，中國正在非洲西海岸尋求建設海軍港口，那裡距離美國相對較近，一旦成功，中國將能夠在大西洋和太平洋停泊軍艦、整頓軍備。屆時來自中國的「威脅」可能不僅止於太平洋海域，也包括了大西洋。

報導指出，自今年以來，已有多位美軍高官接二連三地發表所謂的「中國威脅論」，炒作渲染來自中國的「軍事威脅」；中國國防部、外交部此前曾陸續回應稱這些都是早該被掃進歷的垃圾堆的冷戰思維產物。