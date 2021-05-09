路透：德美英召開涉疆會議 中國控製造分裂 籲各國別參加

首屆中國國際消費品博覽會8日在海南海口舉行新疆日活動，推介新疆名優產品。圖為新疆館擺放著裝飾用的棉花花束。(中通社)

據路透看到一份通知顯示，中國 敦促聯合國 成員國不要參加12日由德國、美國和英國召開的涉疆網路會議。中國駐聯合國代表團在通知中表示，這項活動出於政治目的，要求各國代表團不要參加這項反華活動；同時，面對外國品牌抵制新疆 棉，新疆企業指目前供不應求，訂單排到6月底了。

報導指出，該通知日期為6日。中國指責這次活動的組織者利用人權問題作為干涉新疆問題等中國內政的政治工具，製造分裂與動盪，破壞中國發展。參與安排這項活動的還包括其他一些歐洲國家，以及澳洲和加拿大。

不過，中國駐聯合國代表團尚未回應這項消息。

另據自由亞洲報導，聯合國人權觀察主任夏邦努表示，「北京多年來一直試圖威嚇各國政府，使他們保持沉默，但這種策略失效，越來越多的國家站出來，對中國針對維吾爾人和穆斯林的罪行表示驚訝和憤慨。」

雖然各國或外國品牌禁用與抵制新疆棉，但環球網報導，參加首屆中國國際消費品博覽會新疆棉企表示，目前棉花供不應求，訂單已經排到6月底。

據報導，來自新疆阿克蘇地區阿瓦提縣的新疆思維紡織科技有限公司副總經理易靜表示，美國的制裁以及部分外企的抵制沒有對業務造成影響。她指出，公司目前有35萬個紗錠及1050台噴氣織布機，年產坯布1.5億米，依然供不應求，訂單已經排到今年6月底了。

此前美國指責「強迫勞動」等謠言，先後禁止新疆棉花及番茄製品的對美出口，阿拉爾市萬農合作社聯合社負責人尤良英表示，對新疆產品有信心，不懼國際政治帶來的風波，依然期待從服裝、紅酒到珠寶、文創的各類新疆產品能隨著自治區擴大開放的進程走出國門。