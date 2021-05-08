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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

一樣是火箭殘骸 美像流星、中變失控 中媒轟外媒雙標

中國新聞組／北京8日電
獵鷹9火箭殘骸掉落美國華盛頓州，美媒稱「點亮夜空」。（視頻截圖）
獵鷹9火箭殘骸掉落美國華盛頓州，美媒稱「點亮夜空」。（視頻截圖）

中國長征五號B運載火箭被美媒形容為「最大的失控人造物體之一」的說法，讓中媒看得很不是滋味，怒轟外媒報導馬斯克的「獵鷹9」火箭殘骸掉落時用的是「點亮夜空」這種浪漫詞彙，但講到長征五號就成了「失控砸頭」是明顯的「集體雙標」加抺黑炒作，顯然不懷好意。

官媒環球時報、觀察者網報導，西方這次為長征五號「發明」了航天新詞——「失控火箭殘骸」。但據航天專家表示，運載火箭完成運送任務後，在大氣層外運行的火箭殘骸由於本身已經失去動力，甚至可能結構都出現損壞，因此不管是哪國的火箭殘骸都不存在「可控」的概念。所以說中國長征五號B火箭殘骸失控，本身就是個偽命題。

而且，距離長征五號B火箭殘骸返地時間越來越近，西方對其「危險性」的炒作愈發誇張。例如紐約時報在當地時間6日用「抬頭（heads up，注意）！」一語雙關報導稱，「你幾乎不會『被這個猛烈墜落回地球的23噸(21噸)的火箭擊中』」，但「可能性不是沒有」。該報3月底報導「獵鷹9」殘骸落在美國華盛頓州，則稱火箭曾「照亮了西雅圖的夜空」。

此外，美國紐約郵報（NYP）3日報導長征五號B火箭殘骸時用「巨大的中國火箭殘骸可能墜毀在紐約」的誇張標題，內文並稱「科學家警告，非常巨大的（massive piece）中國太空垃圾，可能會讓殘骸傾瀉在紐約或另一個大型城市。」同樣的，該報此前形容「獵鷹9」殘骸掉落用的是「西雅圖上空神秘的光」，「你們看見了嗎，我這輩子從沒見過，太壯觀了。」

中媒稱，這樣的媒體還有不少。有推特網民整理了一張左右對照的表格，左邊是報導中國火箭殘骸如何「失控」的媒體，除了福布斯外，3月底幾乎一致吹噓「獵鷹9」火箭殘骸是如何似流星般「點亮夜空」（light up the night sky）。 綜上所述，對這些外媒來說，中國火箭殘骸已不是殘骸，分明成了「『餓狼』西方媒體眼饞的『肥肉』。」

事實上，中媒引述中國航天專家邢強博士此前表示，火箭本身結構是「皮薄餡多」，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘的火箭殼體質量並不大，而且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。因此與空間站或大型衛星相比，火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。

中媒稱，由此看來，美國媒體刻意渲染和誇大中國火箭殘骸的「失控」以及火箭殘骸造成人員傷害的概率，顯然不懷好意。並警告部分美媒，這件事應讓科學回歸科學，「別等火箭殘骸還沒『砸頭』，媒體就先『上頭』。」

中國長征五號B遙二運載火箭日前載運空間站天和核心艙升空。（取材自澎湃新聞）
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中國 長征五號 紐約時報

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