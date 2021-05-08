長5殘骸掉在哪？ 中稱大部分會銷毀、不致釀災

中國 上月底發射長征五號 B火箭，完成「天和核心艙」入軌任務後，外媒報導重達21噸的第二節火箭核心節「失控」，將重返大氣層、墜地球。 由於不確定墜落點，引發各國集體焦慮。中國外交部發言人汪文斌7日表示，火箭殘骸大部分會銷毀，不太可能造成傷害。美國 國防部長奧斯丁則稱，尚無計畫擊落火箭殘骸。

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中國長征五號B運載火箭4月29日從海南發射升空，將天和核心艙送入軌道。「天和號核心艙」與長征5B火箭分離後，該運載火箭有一截重達21噸的核心火箭段出現失控滾動翻轉的情況。

而去年長征五號B火箭首次發射時，就有媒體提到它的殘骸「是最大的失控人造物體之一，可能對地面造成威脅」，時隔一年後該話題再次被熱烈討論。

汪文斌指出，火箭末級再入大氣層燒蝕銷毀，這是國際的通行做法。中方的火箭末級已採用鈍化技術處理，絕大部分器件將在再入過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。他還表示，中方相關主管部門將及時對外通報情況。

自由亞洲電台報導，美國國防部此前預計，長征五號B運載火箭殘骸將在周六重返地球，墜落位置則需等到火箭穿越大氣層前的幾個小時才能確定。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，目前尚無計畫擊落預計將在本周末重返大氣層的大型中國火箭的殘骸，希望火箭能降落在海洋中。

美韓軍方表示，雖然朝鮮半島不屬於預測殘骸墜點，但由於變數較多，無法完全排除殘骸墜落在朝鮮半島的可能性。目前，美國聯合太空作戰中心與南韓天文研究院共享監測信息，保持高度警惕。

BBC報導，根據其目前運行軌跡，長征五號B火箭正在橫跨赤道南北41度的區域移動，這一區域的範圍北至至紐約、伊斯坦堡和北京，南至紐西蘭威靈頓和智利，它可能在這一區域的任何地點重返地球。

太空探索在20世紀下半葉興起，自1990年以來，再沒有超過10噸重的物體失控後自行重返地球。美國德克薩斯大學的莫裏巴·耶（Moriba Jah）教授表示，太空中約有200件大型物品可能是「定時炸彈」，包括舊火箭碎片。