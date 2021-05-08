習近平熱線奧會主席 支持東京奧運、願加強疫苗合作

中國國家主席習近平表示，中國願意繼續配合國際奧委會支持舉辦東京奧運會，願與奧委會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。（新華社）

國家主席習近平 7日與國際奧會主席巴赫熱線。習近平強調，中方對如期舉行北京 冬奧會、冬殘奧會充滿信心，也支持舉辦東京奧運 會，願與國際奧會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

據新華社報導，習近平表示，新冠肺炎疫情發生以來，國際奧會做了不少工作，為全球團結抗疫提供了正能量。疫情對奧運會等體育盛會造成很大影響。中方願繼續配合國際奧會，支持舉辦東京奧運會。中方願同國際奧會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

有關北京舉行冬奧會與冬殘奧會的籌備工作，習近平說，目前，所有競賽場館全部完工，賽事組織和場館運行有序開展，賽會服務保障工作加快推進，宣傳推廣和文化活動有序推進。中方舉辦了雪上項目、冰上項目測試活動，對辦賽涉及的關鍵要素進行了有效檢驗。

習近平表示，中方對北京冬奧會、冬殘奧會如期成功舉行充滿信心，願同國際奧會和國際社會一道，確保北京冬奧會、冬殘奧會成為一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

巴赫則指，國際奧會高度重視同中方的良好合作，願同中方加強疫苗合作。當前北京冬奧會籌備工作處於重要階段。國際奧會堅守「奧林匹克憲章」，反對將奧林匹克運動政治化，願同中方繼續密切合作，全力支持中方如期舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。