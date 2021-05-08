我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

最新表態 紐西蘭外長盼與中建立「更成熟」關係

中國新聞組／北京8日電
紐西蘭外交部長馬胡塔。（取材自環球網）
紐西蘭外交部長馬胡塔。（取材自環球網）

中國國家發展改革委員會6日剛宣布無限期暫停中國與澳洲戰略經濟對話機制下一切活動，澳洲的鄰國紐西蘭隨即對中國釋出善意。路透報導，紐西蘭外交部長馬胡塔7日稱，紐西蘭希望與中國能建立超越貿易關係的更成熟的關係，同時也保留分歧的空間。

紐西蘭近日因與「五眼聯盟」其他幾個國家的對華態度不同而受到關注。路透報導，馬胡塔在接受路透採訪時說：「重要的是確保我們以保持尊重、連貫且可預測的方式來表達（意見），無論是在我們存在共識的問題上還是存在分歧的問題上。這是我們日趨成熟的關係的一部分。」

報導並引述馬胡塔與紐西蘭總理阿德恩曾表示，她們專注於建立獨立的外交政策，不依附於任何主要勢力，這一立場也在紐西蘭國內受到歡迎。馬胡塔上個月並稱自己對「五眼聯盟」擴大「權限」介入情報以外的事務感到「不舒服」。

此前，針對紐西蘭總理阿德恩關於中紐關係的表態，中國外交部發言人汪文斌表示，對紐西蘭領導人表示重視發展對華關係、重申新方堅持一個中國政策表示讚賞。中紐建交49年來的實踐證明，只要堅持相互尊重、求同存異、平等相待、合作共贏，雙邊關係是應當發展好、也完全能夠發展好的。中方願同紐方共同努力，繼續發揚「爭先」精神，加強對話，深化合作，排除乾擾，推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展。

中國 澳洲

上一則

選秀倒牛奶事件 蒙牛真果粒致歉：將反思整改

下一則

習近平熱線奧會主席 支持東京奧運、願加強疫苗合作

延伸閱讀

跨性別第一人 紐西蘭舉重選手可望參加奧運

跨性別第一人 紐西蘭舉重選手可望參加奧運
五眼聯盟全到齊 紐西蘭通過涉疆動議 中國強烈不滿

五眼聯盟全到齊 紐西蘭通過涉疆動議 中國強烈不滿
紐西蘭總理稱與北京分歧令兩國難調和 續關切香港新疆

紐西蘭總理稱與北京分歧令兩國難調和 續關切香港新疆
紐西蘭與庫克群島防疫成功 將開啟旅遊泡泡

紐西蘭與庫克群島防疫成功 將開啟旅遊泡泡

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58
黃偉的姐姐在網上看到了張娜與他人結婚的視頻。（取材自楚天都市報）

14歲女友產後搞失蹤嫁別人 未婚夫崩潰：孩子非親生

2021-05-01 13:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這