最新表態 紐西蘭外長盼與中建立「更成熟」關係

紐西蘭外交部長馬胡塔。（取材自環球網）

中國 國家發展改革委員會6日剛宣布無限期暫停中國與澳洲 戰略經濟對話機制下一切活動，澳洲的鄰國紐西蘭隨即對中國釋出善意。路透報導，紐西蘭外交部長馬胡塔7日稱，紐西蘭希望與中國能建立超越貿易關係的更成熟的關係，同時也保留分歧的空間。

紐西蘭近日因與「五眼聯盟」其他幾個國家的對華態度不同而受到關注。路透報導，馬胡塔在接受路透採訪時說：「重要的是確保我們以保持尊重、連貫且可預測的方式來表達（意見），無論是在我們存在共識的問題上還是存在分歧的問題上。這是我們日趨成熟的關係的一部分。」

報導並引述馬胡塔與紐西蘭總理阿德恩曾表示，她們專注於建立獨立的外交政策，不依附於任何主要勢力，這一立場也在紐西蘭國內受到歡迎。馬胡塔上個月並稱自己對「五眼聯盟」擴大「權限」介入情報以外的事務感到「不舒服」。

此前，針對紐西蘭總理阿德恩關於中紐關係的表態，中國外交部發言人汪文斌表示，對紐西蘭領導人表示重視發展對華關係、重申新方堅持一個中國政策表示讚賞。中紐建交49年來的實踐證明，只要堅持相互尊重、求同存異、平等相待、合作共贏，雙邊關係是應當發展好、也完全能夠發展好的。中方願同紐方共同努力，繼續發揚「爭先」精神，加強對話，深化合作，排除乾擾，推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展。