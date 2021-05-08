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美媒：協助印尼打撈失事潛艇 中國另有所圖

中國新聞組／北京8日電
航行中的一艘印尼潜艇。(美聯社)
航行中的一艘印尼潜艇。(美聯社)

有媒體報導，東南亞已成為中國崛起的試驗場，也是北京和華盛頓之間戰略對抗的戰場之一。中國海軍日前參與協助印尼打撈失事潛艇，有專家認為這將有助於解放軍研究相關水域。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，中國協助印尼打撈潛艇另有所圖？印尼潛艇「南伽拉號」（KRI Nanggala 402）日前在峇里島附近海域失事沉沒。印尼海軍證實三艘中國海軍船艦已抵達峇里島北部協助打撈，分別是遠洋打撈救生艦「永興島863」，有機器手設備、聲納、迷你潛艦；遠洋拖船「南拖185」能協助打撈海底重物，以及深海科學調查研究船「探索2號」；此外中國海軍也派出48名潛水員協助。

報導指出，不過，這個救援行動是否會增加中國解放軍對於該水域的控制，引發外界擔憂。外媒報導，中國官媒環球時報引述不具名的潛艦專家指出，解放軍可藉此研究該水域的海軍軍用地理，並且擴大海軍救援的國際影響力。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議項目主任波林表示，解放軍肯定會通過這次行動來收集水深數據，這有利於未來該地區的中國海軍行動。不過他指出，美國不應對中國伸出援手感到擔憂。

「美國不應該、也沒有公開提出對中國援助有任何疑慮。潛水艇失事是一個悲劇，中國是有幫助的權利，美國也應提供一切可能的援助。」他說。

波林強調，北京正努力向國際擴張軟實力和影響力，但協助打撈艦艇並不會從根本上改變印尼和東南亞大多數人民對中國的看法。

「中國不可避免地是一個經濟強國，但其長期目標卻引起當地人們的懷疑和焦慮。」波林表示。

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