中國新核潛艇裝備導彈 射程逾1萬公里 威脅美國本土

中國新型的094戰略核潛艇是中國海上核威懾的主力，每艘潛艇上帶12個導彈發射筒。(新華社)

日前在中國 慶祝海軍成立72周年的活動中，一艘在北約代號中被稱做「晉」級的新型彈道導彈核潛艇亮相。報導說，該潛艇能夠裝備射程超過1萬公里的巨浪3型潛射導彈，不需出「第一島鏈」就能覆蓋美國 本土的目標。

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BBC報導，在4月23日舉行的中國海軍慶祝活動中，三艘主戰艦艇在海南三亞某軍港交接入列，中國領導人習近平登上舷號為421的「長征18號」艦艇視察。

中國軍事專家解釋，按照中國海軍潛艇命名規則，長城代表常規潛艇，長征代表核潛艇。

環球網引述軍事專家說，這次亮相的長征18號是094A型戰略核潛艇的升級版，新潛艇改進流體動力和湍流系統，進一步降低了噪聲，同時也提升了潛射導彈打擊精度。

習近平在視察時登上潛艇突出的「龜背」。中國媒體播放的視頻顯示，潛艇兩個潛射彈道導彈發射筒的艙蓋已經打開。

這艘長137米的潛艇上有12個導彈發射筒，裡面裝備了「巨浪」系列潛射彈道導彈，每枚導彈能夠裝載多個核彈頭。

專家稱，新型的094A潛艇能夠發射巨浪3型潛射彈道導彈。

報導說，巨浪3型潛射彈道導彈試射成功被視為中國戰略核武器發展的里程碑，是中國軍事現代化項目中最具威脅的武器。

國際評估和戰略中心的中國軍事分析員費舍爾說，巨浪3型導彈的射程可達1.2萬-1.4萬公里，從中國沿海附近的水下發射就能覆蓋美國本土的大部分目標。

中國專家還說，巨浪3使用了新材料和新技術，諸如先進的精確制導，反電磁干擾，包括所謂的「光子晶體光纖陀螺」等技術。另外巨浪3還使用了彈道變軌技術和躲避雷達探測的隱形彈頭技術。

美國國防部曾預測，中國第三代戰略核潛艇096型潛艇可能在2020年代中期或晚期部署。

中國目前的海上核威懾主要基於4艘094和兩艘094A核潛艇，每艘潛艇上帶12個導彈發射筒。報導說，下一代096核潛艇裝備有多達24個導彈發射筒，相當於美國海軍的俄亥俄級核潛艇。

中國軍事分析員費舍爾認為，如果在進攻性戰略武器方面中國同俄羅斯 合作，美國面臨的的威脅將大大增加。

在中國094A型潛艇在海軍節亮相後不久，4月底俄羅斯海軍推出新型的喀山號核攻擊潛艇。俄羅斯媒體報導說，該潛艇裝備了俄羅斯新型的「鋯石」高超聲速導彈。