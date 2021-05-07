美稱近期會劉鶴 中強調應平等協商

美國 貿易代表戴琪 （Katherine Tai）日前表示，預期「近期內」就會與中國 國務院副總理劉鶴等高階貿易官員交涉貿易協議事宜。中國外交部今天則回應，雙方應相互尊重、平等協商妥善解決經貿問題。

中央社報導，戴琪5日在英國「金融時報」（Financial Times）一場線上活動中說，她尚未與劉鶴或其他中國高官正式聯繫，但預期「近期內」就會這麼做，以評估中國履行「第一階段」美中貿易協議的表現。而劉鶴正是第一階段協議的中方協商代表。

中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上應詢時僅重申，中美經貿合作的本質是互利共贏的，中美雙方存在廣泛的共同利益和巨大的合作空間。

他又說，對於兩國經貿關係中出現的一些問題，應當本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。

另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，西方無意圍堵中國或壓制中國，「我們要做的是捍衛以國際規則為基礎的秩序，而我們這些國家數十年來已為此投入許多心力」。

汪文斌今天則說，「美方所說的以規則為基礎的國際秩序，本身含糊不清，遮遮掩掩，難以得到廣泛的認可」。

他又稱，「如果美方所說的規則，指的是美國一家定的規則，那就不能稱之為國際規則，不過是霸權規則，只會遭到世界人民的反對。如果指的是美國和少數國家定的規則，那也不能叫做國際規則，而是小圈子規則，違反民主原則，世界上大多數國家都不會接受」。

汪文斌並表示，只有以「聯合國憲章」和國際法為基礎的國際秩序，才符合國際社會的共同利益。「如果美方能夠認同、接受、遵守這樣的秩序，我們表示歡迎」。