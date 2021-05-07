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「狗爬牆」喻中國留學生？美駐中使館短片被批辱華

中國新聞組／北京7日電
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。（取材自微博）
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。（取材自微博）

美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但因附上一支小狗爬上柵欄想要逃脫的短片，被指控「侮辱中國留學生是狗」。館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。

中央社綜合媒體報導，美駐中使館簽證處5日在新浪微博帳號貼文稱：「春暖花開，你是不是像這隻狗狗一樣，迫不及待想出去玩耍了呢？美國駐華大使館的學生簽證申請服務已經階段性恢復了哦，還等什麼，快快準備起來吧。」

美使館簽證處還上傳一支短片，內容是一隻黃毛小狗從狗窩奮力爬了半分鐘，才爬上柵欄想要跳到窩外。但館方始料未及的是，事後引來眾多中國網友的連番砲轟。

在中國網友意見中，居大宗的是認為短片侮辱辦簽證的中國留學生是「狗」，更有人直指這是「種族歧視」。一些網友則把這篇貼文大量轉發，指控美國大使館涉及「辱華」。

還有中國網友說，「留學生花了錢，還被當成狗」；又說這篇貼文「傷害性不大，侮辱性極強」；更有些愛國網友反諷：「你的主人在喚你呢」；「主人叫了，狗狗興奮起來了」；「放狗吧，中國的確不能要狗奴了」。

但也有中國網友認為，這是「文化差異」的問題，館方想表達的只是申請留學者「因為疫情憋了很久」的心情，只是身為官方機構，應該先好好研究中美文化的差異；還有網友語帶朝諷反問：「人家說得有錯嗎，狗窩裡不是都想出來嗎？」

美駐中使館隨後將這篇貼文刪除，並發表致歉聲明，指這支短片的原意只是為了帶來幽默效果。

中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進則趁館方刪文參一腳。他在微博發文說：「哈哈哈，美國使館把這條微博刪了。太逗了，帝國主義看大勢不妙，就這樣夾著尾巴逃跑了。」

中國留學生 學生簽證 美國

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