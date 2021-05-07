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暫停中澳經濟對話 中國「重錘」打澳？學者：意義不大

中國新聞組／北京7日電

中國國家發改委無限期暫停中澳經濟對話機制一切活動，官媒分析稱這是澳為了向美國遞上「投名狀」而必須自食的惡果，並指這記「重錘」會波及中國經濟，但更可能打趴澳洲。外媒則引述學者認為，中澳早在近兩年前就停止高官交往，這項措施的實際意義不大，純粹就是為展現戰狼外交而已。

央視「新聞1+1」白岩松昨天連線外交學院副院長王帆解讀發改委這項對澳措施時表示，發改委發表的這份聲明，對中澳關係有重要影響，因為中澳經濟對話機制涉及「一帶一路」很多合作項目；現在的結果對中國貿易、經濟也會有一些影響，當然對澳洲的影響應該更大。

王帆表示，澳方想向美國投一個「投名狀」；但「要讓中國吞下這個苦果，實際上只會讓澳方自食其果」。目前中澳關係已經走到了低谷，希望中澳關係能撥雲見日，但中國同時也要做最壞的打算。

官媒環球時報則以「打了一個措手不及！中國今天這記重錘，會打趴澳洲嗎？」為題分析稱，中澳戰略經濟對話機制無限期暫停消息一出，澳元對美元的匯率應聲下跌，澳洲股市也因此產生波動。實際上中澳根本不在一個重量級別上，澳洲跳起來也打不到中國的膝蓋，中國警示一下就能讓澳傷筋動骨。「暫停」就是一種「警告」，警告澳方不要太把自己當回事，不要自絕後路。 

環球時報總編輯胡錫進則稱，中澳關係已經降到冰點，這是新的跌落。面對澳洲政府的惡劣表現，中方不斷施以反擊，這次發改委再出重手，必將打擊澳洲擴大對華出口的希望，「我們就是要讓澳洲清楚它自己做出的選擇從長遠看是多麼暗淡，促使其做出重大反思。」

不過自由亞洲電台引述澳洲雪梨科技大學中國研究教授馮崇義表示，中澳高官停止交往已有近兩年的情況下，中國此舉實際意義不大，「所以這個制裁是為表現戰狼外交」。

北京清華大學政治學系前講師吳強說，中國此舉表明兩國外交戰進一步升級，但不意味著雙方貿易關係的終止。用中國通常的話說，「中國外交戰向澳洲甩出的冷臉，這是應對當前中澳關係緊張的一小步。」

中國 澳洲 美國

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