對峙升級 北京喊停中澳戰略經濟對話

中國宣布「無限期暫停」與澳洲戰略經濟對話機制下的一切活動。（Getty Images）

中澳雙邊關係進一步惡化，澳洲 政府日前取消北京與維多利亞省的「一帶一路」協議。中國 大陸發改委昨天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，中國大陸外交部指這是中方必要、正當的反應，澳方應對此承擔全部責任。

儘管中國剛祭出所謂「重錘」，澳洲似乎仍不為所動。中央社報導，澳洲總理莫里森向當地媒體表示，澳洲政府對台灣 政策將堅定不變；如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。莫里森並強調：「我們希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作，最好的做法是確保大家遵從法治。」

澳洲廣播公司（ABC）6日表示，中方宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話，是兩國關係惡化以來首次正式凍結外交機制。彭博社報導，當天澳幣兌美元的匯率一度下跌0.6%；澳洲股市S&P/ASX 200指數下跌0.8%。

中國宣布無限期暫停「中澳戰略經濟對話機制」下一切活動。中澳最後一次戰略經濟對話是2017年9月，當時澳方代表之一就是現任總理莫里森（右三）。（取材自中國國家發改委網站）

澳格里菲斯大學亞洲研究所教授伯恩（Caitlyn Byrne）向ABC表示，中方的聲明是中澳關係進一步惡化的跡象，她還表示「現在還不到恐慌的時候」，雖然中澳關係已處於低谷，但未來「可能會變得更糟」。

澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許澳洲政府可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上月運用新法，取消北京與維多利亞省的「一帶一路」協議；本月初，又宣布正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港99年的租約，且有可能予以廢止。

中國國家發改委昨天發布聲明稱，澳洲抱有冷戰思維，推出干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基於澳洲當前對中澳合作所持態度，國家發改委決定，自即日起，無限期暫停與澳洲聯邦政府相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

中國外交部發言人汪文斌則稱，澳方不顧中方多次交涉，濫用國家安全理由，對中澳之間的經貿、人文領域等既有合作專案，進行變本加厲的限制和打壓，嚴重損害兩國互信，破壞兩國政治交流合作基礎。中國不得不作出必要、正當反應，澳方應當對此承擔全部責任。

來源：八度空间华语新闻

澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）則對中國的做法感到失望，他表示，對話機制給予兩國解決一些問題，提供重要對話平台，雖然兩國關係處於新低，但澳洲仍願意進行對話。

中澳戰略經濟對話始於2014年，當年中國國家主席習近平赴澳洲進行國是訪問，雙方半年後簽署自由貿易協定（FTA），堪稱中澳關係最佳期。之後，中澳間摩擦不斷，雙方在南海、人權、國安與新冠疫情等議題上有所分歧。