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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

印度新冠疫情嚴重 中國傳悄悄禁止僑民返國

中國新聞組／北京7日電
印度第二波新冠肺炎疫情持續升高。（路透）
印度第二波新冠肺炎疫情持續升高。（路透）

印度新冠疫情嚴重，在印度工作的中國公民抱怨，中國政府在沒有公開宣布下，透過要求印度政府不發給通行證方式，禁止在印度的中國公民搭機返國。

中央社報導，6日曾試圖聯繫新德里的中國大使館，但包括媒體、領事等部門電話都無人接聽。也就是當在印度的中國公民有緊急危難時，求助無門。

印度第二波新冠肺炎疫情持續升高，南韓已在考量撤僑專機接回在印度的韓僑，日本還在開日僑專機。

不過，一名在印度科技製造領域工作的中國籍張先生說，他原本安排了假期搭機返回中國，一方面也躲避這波嚴重的疫情。由於多數印度城市採行較嚴格的人員流動管制措施，必須上網申請e-Pass通行證才能搭車出門。沒想到他的申請被拒，經詢問，核發通行證單位要求公司出具休假返國等相關文件證明，但再次遞交文件後還是被拒。

張先生說，經多方打聽，才知道是中國駐印度大使館已通知印度，中國政府暫時不讓在印度的中國公民返國，要求印方不要發通行證讓中國公民到機場搭機。他對中國政府這種偷偷摸摸禁止公民返國的行徑，感到非常憤怒。

中國駐印度大使孫衛東日前接受環球網專訪時宣稱，在印度的中資企業員工、留學生、華僑與中國駐印度使館保持緊密聯繫，使館提供專家指導建議和發放防疫物資。

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