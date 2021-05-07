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公開接種挨批 菲律賓總統杜特蒂退回千劑中國國藥疫苗

中國新聞組／北京7日電
杜特蒂接種中國新冠疫苗後說「感覺不錯」。（新華社）
杜特蒂接種中國新冠疫苗後說「感覺不錯」。（新華社）

菲律賓總統杜特蒂日前接種中國國藥集團的新冠疫苗，但是該疫苗在菲律賓國內未獲得正式授權使用，引起多方抨擊，他隨即向全國道歉並要求中國收回1000劑捐贈的國藥集團的疫苗。

來源：YouTube

多維新聞網引述英國廣播公司（BBC）報導，杜特蒂就接種國藥集團疫苗道歉，並強調是醫生建議他打國藥集團的疫苗，因此他獲酌情處理，並無違法。

杜特蒂表示，中國今後應該只捐贈生物製藥公司科興的疫苗。菲律賓3月1日正式啟動全民新冠肺炎疫苗接種工作，現已批准緊急使用包括科興疫苗。

菲律賓當地媒體援引杜特蒂的話稱：「不要跟著我的腳步，這是危險的，因為沒有研究，可能對身體沒有好處。讓我成為唯一接收它的人。」

據悉，中國國藥集團和科興的疫苗有望在本周獲得世界衛生組織（WHO）的緊急授權。

另據中央社報導，菲律賓明年總統大選煙硝味起，對手要求當局執行南海裁決結果、批評杜特蒂在南海議題立場軟弱，使杜特蒂對北京較溫和的南海政策承受不小壓力。杜特蒂反擊說，南海裁決「只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍」，言論一出引發爭議。

杜特蒂5日在預錄的電視談話中說，菲國在艾奎諾三世任內提出南海仲裁，「我們贏了。（但）在現實生活中，那張紙在國家間什麼都不是」。

他表示，那只是一張紙，他會把它扔到廢紙簍。

疫苗 杜特蒂 國藥

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