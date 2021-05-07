歐盟批中俄疫苗外交 北京反嗆製造「免疫鴻溝」

中國「疫苗外交」引發不少評論。圖為中國向黎巴嫩政府和軍隊援助的兩批新冠疫苗日前運抵貝魯特。(新華社)

本報系聯合報報導，歐盟 對外行動署發布報告稱，中俄開展疫苗 外交，詆毀西方疫苗公信，中國 外交部發言人汪文斌反斥，歐盟才是搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」。

北京日報報導，歐盟對外行動署報告指，俄羅斯、中國開展疫苗外交，宣傳俄、中疫苗的優越性，誇大歐洲國家疫苗接種和死亡案件之間的關聯，破壞公眾對西方疫苗的信任。

汪文斌6日主持外交部例行記者會，反擊歐盟不斷收緊疫苗出口限制，更指一些國家大量囤積遠超自身人口需要的疫苗，這難道不是在搞「疫苗民族主義」、在製造「免疫鴻溝」。汪文斌反問，歐盟又拿出了多少疫苗給發展中國家使用？

汪文斌指出，歐盟報告充斥著傲慢和虛偽。並表示，不是靠攻擊抹黑他國，就能轉移視線、混淆視聽、欺騙大眾、誤導輿論。

另外，美國聲明放棄新冠疫苗智財權和專利，應對疫情惡化。中國是否也從善如流跟進？汪文斌表示，可以在世界貿易組織(WTO)架構下進行建設性討論。

汪文斌表示，中方期待各方在世貿組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果。他還表示，中方願為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。

另據央視報導，中國國家主席習近平6日同聯合國秘書長古特瑞斯通電話。習近平指出，這幾年，聯合國經歷了少有的複雜局面，但多邊主義也因此得到了越來越多的支持。多邊主義離不開聯合國，離不開國際法，也離不開各國合作。世界需要真正的多邊主義。各國應該按聯合國憲章宗旨和原則辦事，不能搞單邊主義、霸權主義，不能藉多邊主義之名拼湊小圈子，搞意識形態對抗。

習近平強調，當前國際社會最重要的任務仍然是抗擊新冠肺炎疫情。全球要加強合作，不要搞政治操弄。中方決定向聯合國維和行動和國際奧委會提供疫苗，為消除「免疫鴻溝」不斷努力。